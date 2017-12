Los madrileños sobre las calles peatonales al estilo norcoreano: “Carmena, esto es una mierda”

La última ocurrencia madrileña de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha sido que las calles peatonales –Preciados y El Carmen– que confluyen en la Puerta del Sol sean de sentido único. Una de subida y la otra de bajada.

Hemos querido comprobar qué le parece a los madrileños la última carmenada, al más puro estilo norcoreano convirtiendo a madrileños y turistas en auténtico rebaños a los que se conduce obligatoriamente. Dos muros de policías municipales desvían a los viandantes en una u otra dirección.

“Carmena, hija, esto es una mierda. Piensa un poco. Vamos por aquí y luego por allí”, dice una vecina a la que la medida le parece un desastre. Otra viandante asegura que “me parece muy mal porque he tenido que dar una vuelta, y luego el otro lado estaba cerrado. Ya me he dicho que no vuelvo en fin de semana por el centro”.