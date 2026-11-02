El precioso pueblo manchego con el único Corral de Comedias del siglo XVII de España que compite por llevarse el título de Pueblo Ferrero Rocher de Navidad 2026

Un total de 34 localidades españolas, entre ellas Almagro (Ciudad Real), compiten desde el pasado 26 de octubre por ser el «Pueblo ganador Ferrero Rocher 2026». Ferrero Rocher ha lanzado la decimotercera edición de su campaña «Juntos Brillamos Más», que este año presenta una novedad: por primera vez, participan dos pueblos de cada comunidad autónoma. El periodo de votaciones ya está en marcha y cualquier persona puede apoyar a su localidad favorita a través de la página web oficial de la marca. La primera fase finalizará el 8 de noviembre, mientras que el nombre del municipio ganador se anunciará el 14 de diciembre.

En Andalucía participan Cazorla y Olvera; en Aragón, Albarracín y Daroca; en Asturias, Llanes y Nava; en Baleares, Muro y Sant Francesc Xavier; y en Canarias, Buenavista del Norte y Villa de Mazo. La representación continúa en Cantabria, con Potes y Reinosa; Castilla y León, con Candeleda y Ciudad Rodrigo; Castilla-La Mancha, con Alcaraz y Almagro; Cataluña, con Besalú y Montblanc; y la Comunidad Valenciana, con Bocairent y Sant Mateu. También compiten Coria y Olivenza, por Extremadura; Betanzos y Mondoñedo, por Galicia; Alfaro y Nájera, por La Rioja; Buitrago del Lozoya y Los Molinos, por Madrid; Aledo y Cehegín, por Murcia; Elizondo y Estella, por Navarra; y Labastida y Orduña, por el País Vasco. La localidad que consiga más votos del público recibirá en diciembre una iluminación navideña muy especial y conservará todas las luces para utilizarlas en futuras Navidades.

Almagro, un pueblo mágico en Ciudad Real

#ciudadreal #castillalamancha #españa #planesconniños ♬ sonido original – arocaeduca @arocaeduca Almagro, una joya histórica en el corazón de Castilla-La Mancha, te invita a un viaje en el tiempo. Conocida por su impresionante Plaza Mayor, su famoso Corral de Comedias y su rica tradición teatral, esta ciudad ofrece una experiencia cultural única. Sus calles empedradas, sus palacios renacentistas y su deliciosa gastronomía te cautivarán desde el primer momento. Y no olvides visitar: ▶️ Plaza Mayor ▶️ Corral de Comedias ▶️ Museo Nacional del Teatro ▶️ Palacio de los Fúcares ▶️ Iglesia de San Blas ▶️ Museo del Encaje y la Blonda ▶️ Teatro Municipal ¡Escapada prefecta para el fin de semana! 📍Almagro 🌿 #almagro

La historia de Almagro está estrechamente ligada a la Orden de Calatrava, que la convirtió en uno de sus principales centros administrativos durante la Edad Media. Sus primeras referencias documentales se remontan al siglo XIII, aunque su origen podría estar relacionado con un pequeño castillo almohade. Durante los siglos XV y XVII vivió una etapa de gran esplendor, impulsada por las órdenes religiosas y la presencia de los banqueros alemanes Fugger. También fue la cuna de Diego de Almagro, conquistador y explorador. Tras perder su capitalidad provincial en el siglo XVIII, experimentó un periodo de decadencia. Hoy destaca por su patrimonio histórico, especialmente la Plaza Mayor y el Corral de Comedias, declarado Monumento Nacional.

Lugares de interés

Almagro alberga un valioso patrimonio civil y religioso, además de una arquitectura popular en la que destacan las fachadas blancas, los patios empedrados y las antiguas casas señoriales. En el corazón del municipio se encuentra su emblemática Plaza Mayor, donde se encuentra el Corral de Comedias, el único que se conserva en activo prácticamente igual que hace casi cuatro siglos.

Entre las visitas imprescindibles se encuentra la típica casona manchega que alberga el Museo Nacional del Teatro, así como la Casa Palacio de Juan Jédler, que actualmente acoge la Universidad Popular. A ellas se suman el Museo del Encaje, el Hospital de San Juan, el Teatro Municipal y el Claustro de los Dominicos.

Durante el paseo merece la pena prestar atención a las casas blasonadas, que reflejan el pasado de esplendor de la localidad; algunas de las más destacadas son la del Mayorazgo de los Molina, la de los Rosales, la Casa del Prior y la del Capellán de las Bernardas. Finalmente, el recorrido por Almagro permite descubrir importantes edificios religiosos, entre ellos las iglesias de San Bartolomé, San Agustín y Madre de Dios.

Corral de Comedias

El Corral de Comedias de Almagro es el único que se conserva completo e intacto desde el Siglo de Oro. A lo largo de su historia, compaginó su actividad teatral con la de mesón-posada hasta principios del siglo XVIII, cuando, tras la llegada al trono de Felipe V, se prohibieron este tipo de espectáculos en España. Pese a ello, el inmueble siguió funcionando como alojamiento a los viajeros que recorrían el camino entre Madrid y Andalucía.

En 1953, el Ayuntamiento lo adquirió y recuperó su aspecto original. El edificio presenta una planta rectangular y cuenta con dos alturas de galerías, además de una planta baja con soportales. En uno de sus extremos se encuentra el escenario, donde llegaron a representarse obras de grandes figuras de la literatura española, como Lope de Vega, Mateo Alemán y Tirso de Molina. Desde 1977, es la sede del Festival Internacional de Teatro Clásico, que se celebra cada año durante el mes de julio.