Cómo conseguir billetes de Renfe a 5 euros: los requisitos que necesitas para conseguirlos

Este verano vas a poder conseguir billetes de Renfe a 5 euros, algo que quizás te ayude a viajar más por España. Ha llegado el momento de empezar a preparar las vacaciones y para conseguirlo, nada mejor que encontrar algunas ofertas que nos ahorren dinero.

Poder moverse por España por mucho menos es esencial. Quizás no sabías que Renfe se prepara también para ofrecerte una serie de billetes que llegan a un precio muy bajo para hacerte la vida más sencilla. Es cuestión de ponerte manos a la obra con ello.

Es posible conseguir billetes de Renfe a 5 euros

El presupuesto para viajar se ha reducido en gran parte de las familias de nuestro país. Las subidas de casi todo lo que nos rodea, se ha convertido en una realidad que nos afecta a todos y que puede llegar a ser lo que marque la diferencia en todos los sentidos. Por lo que tenemos que estar pendientes de lo que supone este elemento.

Querer salir de casa es algo esencial, especialmente después de una temporada en la que hemos tenido que hacer frente a una serie de elementos que nos han rodeado por completo. Así que nos enfrentamos a un cambio que puede ser fundamental y que quizás no conocíamos.

Adaptar el dinero de que disponemos a los planes que tenemos esta temporada es fundamental. De tal manera que debemos estar preparados para poder empezar desde cero a crear una serie de planes especiales para toda la familia. Para poder llegar a esos puntos de la geografía española que queremos visitar, Renfe nos lo pone fácil.

Ha llegado el momento de empezar a pensar en el futuro y para hacerlo, nada mejor que conseguir un tipo de viaje que quizás beneficie a toda la familia. Sin necesidad de coger el coche se puede llegar hasta lugares que son espectaculares y que nos aseguran una experiencia maravillosa.

Ahorraremos en combustible, podremos disfrutar más de la familia y ganaremos en comodidad de ir de un sitio a otro, disfrutando del paisaje y quizás también de un buen libro que nos puede acompañar. Si estás pensando en optar por Renfe para tus desplazamientos, esta oferta te interesa. Debes cumplir con unos requisitos básicos para acceder a ella que implica unos recorridos que quizás te interesa. Toma nota de cuáles son.

Estos son los requisitos que necesitas para conseguir billetes a 5 euros

Renfe lanza una campaña que nos interesa desde su página web: «Ha comenzado la cuenta atrás para las vacaciones de verano. Aprovechad para viajar juntos en familia antes de la Vuelta al Cole. ¿Qué os parece una escapada en familia a cualquiera de nuestros destinos? Lugares como Málaga, Cádiz, Alicante, Murcia, Marsella, Ourense… ¡y muchos más os esperan! Todo ello al mejor precio, los niños solo pagan 5 €. Sí, sí, habéis leído bien. Aprovechad nuestra oferta de verano y viajad en familia en AVE, AVE Internacional, Alvia, Intercity y Euromed desde el 28 de junio al 8 de septiembre. ¿A qué esperáis? ¡Oferta válida solo hasta el 13 de junio! ¡Date prisa! Seleccionad el tren en el que queréis viajar, continuad la compra y en la sección de «Datos de Viajero», en el apartado «Descuento y código promocionales», escoged la opción PROMOCIÓN VERANO NIÑOS, automáticamente el precio se actualizará a 5 €».

La explicación sigue: «Los niños de hasta 13 años viajan por solo 5 € con billete Básico y por solo 12 € con billete Elige. Y para los no tan jóvenes no olvidéis consultar todos nuestros descuentos, como el de familia numerosa, y así tendréis vuestro billete al mejor precio. ¡Elijáis el destino que elijáis, seguro que es un acierto! ¿Ganas de vacaciones en familia? Pues comprad ya vuestros billetes hasta el 13 de junio y preocupaos solo de hacer las maletas y que no se os olvide nada. ¡Aquí os dejamos las mejores ideas para vuestro equipaje!».

Si tenemos niños menores de 14 años y queremos empezar a buscar destinos tenemos unas horas para conseguirlo. Renfe nos ayuda a movernos por menos dinero y eso significa que hay que aprovecharlo. Viajar por España o incluso fuera de ella, es cuestión de buscar las ofertas que necesitamos para llegar al destino soñado.

Este verano el tren se convertirá en una buena opción para no perdernos nada de unas vacaciones que pueden ser históricas. De un precio más elevado a 5 euros que permitirán también a los más pequeños viajar y descubrir nuevos lugares. Seguro que hasta la fecha quizás no habías pensado en lo que te esperaba esta temporada.

Renfe te lo pone muy fácil y hará realidad aquello que deseas por menos, es cuestión de ponerse ya mismo a planear las vacaciones.