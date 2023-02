Zach Galifianakis estará presente en el live action de ‘Lilo & Stich’

Según se confirmó en el día de ayer, Indiewire parece tener bastante claro que el actor Zach Galifianakis estará presente en el nuevo live action de Disney, Lilo & Stich. Eso sí, los detalles del hipotético personaje al que interpretaría se mantienen en secreto, por lo que no está nada claro si la estrella de Resacón en las Vegas se pondrá en la piel de un personaje de carne y hueso o si en cambio, ofrecerá su voz al alienígena Stich generado por CGI. La película animada original se centró principalmente en los personajes de Hawái, aunque también obtuvo un variado vistazo a otros roles extraterrestres como el Capitán Gantu o la divertida pareja, Jumba y Pleakley. También podría ser un habitante de la isla hawaiana, pero teniendo en cuenta las habilidades del intérprete para el doblaje, quizás se estaría desperdiciando uno de sus mayores puntos fuertes.

Estrenada en 2002, Lilo & Stich se centraba en Lilo y Nani, una joven niña y su hermana mayor que intentaban salir adelante tras la muerte de sus padres. La pequeña un día, se encuentra con Stich, una extraña criatura creada por un científico alienígena para ser una fuerza de l destrucción que ha escapado de su prisión interespacial. Lilo adopta a Stich y lo lleva a casa, sin darse cuenta de que esta forma está poniendo en peligro su propio hogar. Dirigida por Dean DeBlois, Lilo & Stich es una de esas cintas de Disney infravaloradas pues en su momento, tanto la crítica como el público recibieron bastante bien esta nueva historia original, recaudando más de doscientos cincuenta millones de dólares y consiguiendo la nominación al Oscar a la mejor película de animación. A la cinta original le siguieron tres secuelas que fueron directamente al mercado doméstico y una serie animada de relativo éxito en Disney Channel.

El live action de Lilo & Stich estará dirigido por Dean Fleischer Camp, cineasta que actualmente está nominado al Oscar por el largometraje de animación documental Marcel the Shell with Shoes On, producido por el prestigioso sello A24. Chris Kekaniokalani Bright se encargó del guion, mientras que Dan Lin, Jonathan Eirich y Ryan Halprin producen el proyecto.

Se desconoce la fecha de estreno del live action de Lilo & Stich ni de quién será quién en su reparto, aparte de la participación del divertido Galifianakis.