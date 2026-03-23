Telecinco vuelve a renovar el fin de semana con un nuevo programa en sustitución de ‘¡Vaya fama!’

Telecinco ya ha anunciado la preparación de Visto lo visto, programa de actualidad para los fines de semana a partir de las 15:00 y que intentará competir contra D Corazón (TVE) tras la cancelación, hace unas semanas, del espacio ¡Vaya fama!. Así Mediaset dejará de emitir nuevas entregas de El precio justo para volver a magazines sobre noticias de la prensa rosa. La presentadora de Visto lo visto será Verónica Dulanto.

«Ágil, visual, impactante y conectado con los temas que interesan a la audiencia con el ritmo y la viralidad propios de las redes sociales: así será Visto lo visto, nuevo programa de actualidad que prepara Telecinco para la franja de sobremesa de los fines de semana que contará con Verónica Dulanto como presentadora», así lo ha informado hoy lunes 23 de marzo Mediaset España en una nota de prensa.

El programa, que la cadena producirá en colaboración con Cuarzo TV (Banijay Iberia) y será emitido antes de Informativos Telecinco a las 15:00 horas, trasladará a la televisión el tipo de consumo de contenidos que se lleva a cabo en redes sociales a través de imágenes virales vinculadas a la actualidad, en formato corto, con un enfoque directo e impactante y un ritmo trepidante.

Además, el programa, cuya puesta en escena estará dominada por una gran pantalla de nueve metros cuadrados, contará en momentos clave con un prescriptor para aportar contexto y ofrecer nuevas claves que amplíen la visión del espectador, y con un equipo de reporteros desplazados a los escenarios de las principales noticias.

El fracaso de ‘¡Vaya fama!’

¡Vaya fama! se estrenó en el otoño de 2025 para ocupar las mañanas de los sábados y domingos, reemplazando al veterano Socialité tras su cancelación debido al desgaste de sus datos de audiencia y a que Mediaset había roto relaciones con la productora La fábrica de la tele (Sálvame).

El formato, producido por Cuarzo Producciones, parte del grupo Banijay Iberia, ha estado presentado por Cristina Lasvignes y Fran Ramírez. Desde su estreno, ¡Vaya fama! no logró cumplir las expectativas de audiencia de Telecinco, y sus datos fueron marcadamente discretos comparados con los de sus competidores directos.

En su estreno, el programa registró aproximadamente un 7,2 % de cuota de pantalla y alrededor de 381.000 espectadores en el primer fin de semana de emisión, cifras que Telecinco consideró insuficientes para un formato de ese tipo.

A lo largo de varias semanas, ¡Vaya fama! rondó audiencias entre 5,5 % y 7,8 %, cifras que siguen siendo consideradas bajas para Telecinco en esa franja horaria.

Por ello se decidió reemplazar el programa por nuevas entregas de El precio justo, pero, al final, Telecinco ha decidido crear un formato nuevo parecido a lo que ya había.