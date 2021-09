Después de mucha espera, Guillermo del Toro por fin ha presentado el ansiado adelanto de su nueva película, Nightmare Alley. Lo hace después de 5 años desde que triunfó en los Oscar de 2017 con La forma del agua y parece, que el cineasta mexicano quiere volver con la fuerza que imprimen los actores y actrices de su cartel: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Willem Dafoe, Ron Perlman, Rooney Mara y Toni Collette entre muchos otros.

En Nightmare Alley, Bradley Cooper es Stanton “Stan” Carlisle, un manipulador showman que se une a la problemática psiquiatra Lillith Ritter, interpretada por Cate Blanchett en una dupla terrorífica para cualquiera que se ponga por delante. Ha juzgar por el tráiler y a pesar de que Guillermo del Toro se ha cansado de repetir que la película no contiene elementos sobrenaturales ni es una historia de terror, parece que el misterio alrededor del esoterismo sí que estará presente.

Este primer adelanto articula su montaje alrededor de la frase “¿Es un hombre o una bestia?”, llenando su decorado de una oscuridad e inquietud propias en la filmografía del director. Quizás del Toro esté siendo totalmente honesto y Nightmare Alley no incluya realmente nada sobrenatural y su historia verse sobre cómo estos personajes realizan sus trucos paranormales, engañando y timando a la gente, en una cuestión de puro cine negro.

Aparte de poner de manifiesto la ausencia de elementos como el fantástico y el terror (a pesar de su título), el director dejó claro que más que un remake de la película de 1947, se trata de una nueva adaptación de la novela homónima de William Lindsay. Así lo contaba al medio Collider: “Bueno, Ron Perlman me dio el libro en 1991 antes de ver la película de Tyron Power y me encanto el libro. Mi adaptación no es necesariamente el libro completo es imposible, es una saga. Pero hay elementos que son más oscuros en el libro (…) En mis cortometrajes siempre quería hacer noir. Ahora es la primera oportunidad que tengo de hacer una película del tipo de la parte más vulnerable de la sociedad. No hay elementos sobrenaturales”.

Nightmare Alley se estrenará el 28 de enero del 2022 en los cines españoles.