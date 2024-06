La joya oculta de Netflix: el thriller más original que casi nadie conoce y que te va a dejar sin habla

Por más que los servicios de streaming estén constantemente actualizándose con novedades, siempre habrá títulos escondidos dentro de los inmensos catálogos que merece la pena descubrir, por mucho tiempo que haya pasado desde su estreno. Películas que consiguen tener una viralidad extra gracias a las plataformas de video bajo demanda, convirtiéndose en tendencia por el puro consumo del algoritmo. Y es que no todo va a ser inmediatez y moda en el celuloide, pues las marcas audiovisuales que viven del online, también viven de esos clásicos que en la época dorada de la televisión conseguían audiencias imbatibles cuando se dama su emisión en la pequeña pantalla. Por eso, no podemos dejar pasar este fin de semana sin recomendar la joya oculta de Netflix que todo amante del cine debería ver. Un filme de esos que sabes a la perfección que no van a dejar indiferente a nadie, pues su final te dejará completamente helado.

La historia en cuestión es Animales nocturnos, la adaptación de la novela homónima de Austin Wright que supuso el segundo largometraje como director de Tom Ford. Sí, el diseñador de moda y director de creativo para marcas como Gucci o Yves Saint Laurent también tiene un potente lado creador en lo que a la materia cinematográfica se refiere. Pero su éxito en este thriller de la metaliteratura no sorprendió a sus fans, pues en 2009 ya había sorprendido a todos con su propuesta estilística Un hombre soltero. Adaptada al terreno del guion por el propio Ford, Animales nocturnos conmocionó a una audiencia que no supo muy bien que pensar ante un relato que trataba con inteligencia y solemnidad a unos espectadores que no estaban acostumbrados a enfrentarse a la forma con la que el cineasta sentó las bases del que es, a todas luces, uno de los thrillers más oscuros y siniestros del siglo XXI. Sin embargo, la prensa especializada la recibió con cierta polarización ante lo que podría parecer como una historia irregular que en realidad, esconde un magnetismo turbio ciertamente inquietante. Pero ¿de qué trata esta joya oculta de Netflix?

‘Animales nocturnos’: sinopsis

La sinopsis oficial de Animales nocturnos es la siguiente: «Susan Morrow es una galerista afincada en Los Ángeles que comparte una vida llena de lujos, aunque vacía, con Hutton Morrow, su segundo marido. Un día Susan recibe una novela escrita por su exmarido Edward Sheffield, del que lleva años sin tener noticias. En una nota le pide que lea la novela inédita y que se ponga en contacto con él, pues se quedará unos días en la ciudad. Es de noche y Susan, sola en la cama, empieza a leer. Es la historia de un matrimonio con una hija que conduciendo por Texas comienzan a ser perseguidos por otro vehículo…»

El reparto es uno de los grandes atractivos de esta joya oculta de Netflix, con Jake Gyllenhaal y Amy Adams a la cabeza de un elenco en el que también encontramos a nombres como Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Armie Hammer, Michael Sheen, Laura Linney y Karl Glusman. Shannon estuvo nominado a los Oscar al Mejor actor de reparto por su papel, pero en realidad Animales nocturnos debería haber estado representada en más categorías de los premios de la Academia. Sobre todo, teniendo en cuenta de que se llevó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia y que Aaron Taylor-Johnson se llevó el Globo de Oro por su interpretación, aparte de estar nominada al Mejor guion y a la Mejor dirección en la misma edición de los premios que otorga la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood.

Una joya oculta de Netflix

Como tantas otras, Animales nocturnos es una joya oculta de Netflix que nadie debería dejar pasar. Entre otras cosas, porque uno nunca sabe cuándo la empresa dirigida por Ted Sarandos marcará su caducidad en el catalogo de la marca californiana. Por le momento, la cinta se encuentra disponible en la «gran N roja» y del mismo modo, se puede encontrar en el abanico de contenidos de Movistar + y SkyShowtime. Su trama, de menos de dos horas de duración, contiene algunos de los momentos más incómodos y vibrantes del cine moderno, dejando a más de algún cinéfilo acongojado de lo que llegará a ver en la pantalla.

No obstante, Animales nocturnos fue un fracaso en la taquilla, pues a Focus Features le costó filmarla unos 22 millones de euros, únicamente llegando a recaudar 32 millones. Cifras insuficientes, teniendo en cuenta que en la partida presupuestaria inicial no se marca la campaña de marketing posterior. Sea como fuere, Ford no ha vuelto a dirigir una película, a pesar de ese enérgica introducción en el séptimo arte.