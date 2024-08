Esta idea para ‘Joker 2’ es una locura que jamás veremos: se le ocurrió al propio Joaquin Phoenix

Después de un verano ambiguo, lleno de fracasos económicos y títulos triunfales, la cartelera se prepara para un otoño al que se le está poniendo cara de secuela. Sí, en septiembre tendremos Bitelchús Bitelchús y en noviembre, el regreso de la épica de Ridley Scott gracias a Gladiator 2. Sin embargo, ninguna de ellas parece tener las garantías de éxito que parece que tendrá Joker 2. La inesperada continuación aterrizará en los cines de todo el mundo el próximo mes de octubre, teniendo como principal novedad, la presencia de una Lady Gaga que apunta a una más que probable nominación al Oscar. Pero lo cierto es que independientemente del coprotagonismo de la cantante y del cambio al género musical del relato, el reclamo principal para la comunidad cinéfila sigue siendo el de volver a ver a Joaquin Phoenix encarnando al personaje de Arthur Fleck. Sobre todo, teniendo en cuenta las idea creativa que el actor siempre quiso aplicar sobre el villano de Batman. Una excentricidad que jamás podremos ver en la gran pantalla, aunque francamente nos habría encantado.

Cuando hace dos años se anunció por primera vez que una Joker 2 estaba en camino, la sorpresa fue mayúscula. Nadie daba un duro por el regreso de Phoenix a un papel que ya parecía haberlo dado todo. No obstante, el actor de Napoleón estuvo durante meses obsesionado con volver a dar vida al payaso criminal y claro, cuando Todd Phillips le presentó el guion titulado Joker: Folie à deux, no pudo decir que no a una continuación que iba a romper totalmente con su antecesora. Pues si la cinta original partía de largometrajes como Taxi Driver o El rey de la comedia, el seguimiento tendría como espejo narrativo y estético a Corazonada, de Francis Ford Coppola. Pero al contrario de lo que se pudiese pensar, ningún camino podía llegar a ser tan loco como una de las propuestas que Phoenix le llegó a hacer en un momento determinado a Phillips.

¿Un ‘Joker 2’ en el espacio?

Si por un casual, el apartado musical en forma de dueto con Gaga te parece algo demasiado demente, el potencial con el que en algún momento bromearon el cineasta y el protagonista era todavía mayor. El Joker es un personaje icónico. Seguramente, estamos hablando del villano más grande de la historia de los cómics (al menos para la cultura pop). Un carisma demostrable en la cantidad de actores que han terminado asumiendo el rol, siendo todas esas perfomances grandes y elogiados desempeños por parte de la crítica y público. Así fue un poco como la curiosidad de Phoenix terminaría despertándose hasta ver cómo de lejos podía llegar.

«Me parecía que podías pénelo en casi cualquier situación, y me interesaba ver cómo se las arreglaría. Hacía pósters falsos de películas antiguas, como La semilla del diablo y El padrino, poniendo al Joker en ellos, y se los daba a Todd», comenzaba relatando oscarizado intérprete en su última entrevista. Ya rodando la primera cinta, Phoenix reveló que mientras rodaban, la dupla comenzaba a plantear situaciones diferentes porque estaban «fascinados con el personaje», por lo que la muletilla de deberíamos coger a Arthur y hacer esto, fue algo bastante repetido entre las bambalinas del primer set de rodaje. El alcance de las ideas llegó a su máxima expresión cuando en la charla contó como bromearon con tener al payaso criminal fuera de órbita:

«Solíamos bromear en plan ‘¿Y si hacemos Joker en el espacio’?», contaba Phoenix a la revista Empire (a través de IndiWire). Desde luego, sería algo que habría chocado frontalmente con el realismo implícito que buscaba la propuesta original, pero teniendo en cuenta los decorados y los números musicales que tendrá este nuevo acercamiento, mandar al personaje fuera de la tierra quizás no es tan radical como a priori, pudiésemos pensar.

¿Cuándo se estrena la secuela?

Joker: Folie à Deux llegará a los cines el próximo 4 de octubre. La sinopsis oficial es la siguiente: «Tras crear el caos, Arthur Fleck ha sido internado en el Asilo de Arkham a la espera del juicio por sus crímenes como Joker. Mientas lucha contra esa doble identidad, el protagonista no sólo tropezará con el amor verdejo, sino que también encontrará la musica que siempre ha tenido en su interior». Antes de llegar a las salas de todo el mundo, Joker 2 tendrá su preestreno en el Festival de Venecia 2024, dentro de la sección oficial a competición.