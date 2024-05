Vuelta al ruedo de Diego Urdiales en el comienzo de la Feria de San Isidro

Empieza una nueva edición de San Isidro un año más con el primer cartel que ya ha logrado el primero de los éxitos, colgar el primer «No hay billetes». Lo ha hecho con uno de los mejores carteles para inaugurar el ciclo venteño, cartel protagonizado por el torero sevillano Morante de la Puebla, el riojano Diego Urdiales y García Pulido, que confirmaba alternativa ante toros de la ganadería de los hermanos Lozano, Alcurrucén.

Fue una tarde muy desigual, los de Alcurrucén no lo pusieron nada fácil. Destacó la maestría de Urdiales al que se le pidió la oreja tras una gran faena. Morante saboreó el lado más agridulce de la tarde, la espada se le atravesó y recibió dos fuertes broncas, siendo una tarde para olvidar. Garcia Pulido casi saborea el trofeo, dejando muy buen sabor de boca en su confirmación.

Abrió la primera de San Isidro García Pulido ante un primero muy serio al que apenas pudo saludar. El joven tuvo muy pocas opciones de lucimiento, ya que el animal empujaba mucho en el pitón izquierdo sin darle opciones con el capote. Tras el caballo el animal se quedó muy entero, se pidió el cambio pero no fue concedido. Tras la ceremonia de confirmación continuó con la muleta con una serie de gran nivel sobre la mano diestra, en la que el toro tenía más humillación. Siguió con dos series por el mismo pitón de muy buen tono. A pesar de que tuvo varios enganchones, Pulido supo continuar con el mismo ritmo de la faena. El toro tenía una embestida peor a partir del tercer muletazo, lo que hizo que las series no se pudieran ligar del todo. García Pulido consiguió meter al público en la faena a través de su gran actitud tras ser su segunda corrida de toros. Estuvo muy exigente el toro hasta el final, dejando muy buenos detalles. Finalizó con media estocada y recibió ovación, tras una petición de oreja que no fue concedida.

Continuó Morante ante el segundo de la tarde. El morlaco no se empleó en los primeros tercios y le costó mucho al sevillano arrancar la faena. El picador Aurelio Cruz cayó sobre las patas del caballo, pisándole en el costado derecho y tuvo que ir a la enfermería. Continuó el sevillano con la muleta hacia afuera en un inicio por trincherazos. Tras darle mucha distancia, Morante consiguió sacarle varios naturales que calaron en los tendidos. El animal fue a peor y el de la Puebla no tuvo mas opción que rematar. Los aceros se le complicaron y recibió varios avisos tras pinchar en repetidas ocasiones. Recibió una bronca monumental.

Siguió Urdiales ante un tercero mucho más serio que los anteriores y muy fino de hechuras. El animal humillaba en el capote y el riojano pudo sacarle un par de verónicas de muy buen gusto y temple. Brindó la faena de muleta al público. Prosiguió con la muleta sobre la diestra marcando un par de series que consiguieron encandilar al público. El riojano cambió al pitón izquierdo por el que se desarrolló la faena en las dos series siguientes, cerrando por muletazos. Abrevió con una gran estocada y recibió la vuelta al ruedo.

El cuarto toro de Morante fue muy armónico, al que saludó brevemente. Destacaron Curro Javier y Joao Ferreira en banderillas y el público les obligó a saludar.

En la muleta el sevillano empezó por una delicada trincherilla, pero el animal fue a menos, haciendo imposible lograr la faena. Morante decidió abreviar de nuevo. Una ocasión más sin tener suerte de nuevo con la espada, recibió otra vez pitos del tendido. Sin duda una tarde para olvidar del sevillano.

El quinto para Urdiales muy corto de manos, se frenaba y echaba las manos por delante en el capote de Diego Urdiales. Apenas pudo lucir algunos lances de saludo. El animal empezó a mansear en el caballo, huyendo nada más sentir el hierro. Fue bastante complicado el inicio de faena. Con la muleta el riojano tampoco tuvo mejores opciones. Aunque el toro mejoró, apenas pudo lucir muletazos desligados. Terminó con una gran estocada.

Cerró la primera tarde de San Isidro García Pulido ante un animal similar a los anteriores al que apenas pudo saludar por breves medias verónicas. El toro no humillaba. A pesar de que se pidió el cambio, no se concedió. Con la muleta Garcia Pulido empezó los terrenos del tercio para intentar alargar la embestida en línea recta y así pudo sacarle más. Más serio en su trazo y con más limpieza en su faena, pero caló menos en el público que el primero. En esta ocasión tampoco tuvo suerte en los aceros.

Ficha del festejo:

Primera de la Feria de San Isidro. Lleno de «no hay billetes». Toros de Alcurrucén.

Morante de la Puebla: bronca tras dos avisos y pitos.

Diego Urdiales: vuelta al ruedo y silencio.

Garcia Pulido: ovación y silencio.