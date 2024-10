Vuelta al ruedo de Borja Jiménez en Las Ventas en un mano a mano de gran nivel con Fernando Adrián

Continúa la Feria de Otoño en la madrileña plaza de Las Ventas y esta tarde de sábado era el turno de un esperado mano con toros de Victoriano del Río. Fue protagonizado por dos de los triunfadores del pasado San Isidro: Fernando Adrián y Borja Jiménez.

Abrió la tarde Fernando Adrián en la puerta de chiqueros recibiendo triunfante al primero a portagayola. Continuó por medias verónicas y cerró por chicuelinas Borja Jiménez. Tras el caballo empezó la faena Fernando Adrián por la diestra, dejando una buena serie de inicio. Decidió cambiar al pitón izquierdo, donde le costaba más arrancar al toro y le resultó difícil ligar cada pase. Fernando Adrián dejó un gran cierre de faena por manoletinas y una media estocada. Recibió las palmas de los tendidos.

Borja Jiménez también recibió al segundo a portagayola, saliendo airoso y continuando el recibo capotero con un ramillete de verónicas, de muy buen gusto, que cerró con una revolera. Destacó el toro en banderillas y en el caballo. Jiménez brindó su faena al público, empezó por doblones y siguió por espartinas, animando los tendidos. El sevillano siguió marcando un par de buenas series por la diestra y consiguió calar aún más en los tendidos. Cambió de mano y dejó una gran serie de naturales a pies juntos, rematando por doblones anclado en el albero. Empañó todos sus esfuerzos con la espada, pero fue premiado con una vuelta al ruedo.

Fernando Adrián saludó al tercer toro de la tarde por medias verónicas. El animal tenía muy buenas condiciones y embestía muy bien en el caballo. Empezó la faena por muletazos desligados y el viento empezó a molestar, lo que dificultó el desarrollo de la faena. Poco a poco el toro fue a menos, disminuyendo cada vez más las opciones de triunfo de Fernando Adrián. Decidió abreviar con media estocada. Fue silenciado.

Continuó Borja Jimenez con el cuarto toro de la tarde también a portagayola. Continuó por chicuelinas. No se empleó en el caballo ni en banderillas. El sevillano dejó un gran inicio de faena por abajo por la diestra. Intentó sacarle todo lo que tenía el animal, pero le faltaba mucha transmisión, lo que impidió que la faena fuera a más. El público se mostró muy frío y no terminó de entrar en la faena. Tras ver que el toro no arrancaba una embestida más, a Borja Jiménez no le quedó otra opción que decidir abreviar. No atinó con la espada.

Fernando Adrián saludó al quinto por medias verónicas. Destacaron las banderillas y el morlaco embistió en el caballo. Fernando Adrián empezó la faena anclado de rodillas en los medios por pases cambiados por la espalda, consiguiendo meter al público en la faena. Continuó por la diestra y dejó una gran serie de derechazos muy ligados. El viento seguía molestando, pero no apagó el esfuerzo de Fernando Adrián, que no cejó hasta sacarle todo lo que el animal tenía. Cambió al pitón izquierdo y ahí dejó los mejores momentos de la faena. A pesar de que tuvo un pequeño enganchón del toro, continuó la lidia. Cerró la faena por bernardinas de muy buen gusto, remató con media estocada y recibió una fuerte ovación.

Despidió la tarde Borja Jiménez en la puerta de toriles de nuevo para despedir la tarde a portagayola. El sevillano siguió por medias verónicas sueltas. Comenzó la faena aprovechando la embestida del animal por la diestra, pero le costó mucho ligar cada pase. Poco a poco el toro fue perdiendo gas y Borja Jiménez se resignó a las nulas las opciones de triunfo, tomando la decisión de abreviar. Finalizó con media estocada. Fue silenciado de nuevo.

Ficha del festejo:

Plaza de toros de Las Ventas. Feria de Otoño, quinta de abono. Corrida de toros. Toros de Victoriano del Río. Casi lleno.

Fernando Adrián: palmas, silencio y ovación.

Borja Jiménez: vuelta al ruedo, silencio y silencio.