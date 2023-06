Segunda Puerta Grande de Fernando Adrián en la Beneficiencia

Llegaba la Corrida de Beneficencia en la que se lidiaron toros de Daniel Ruiz, primero y tercero, Juan Pedro Domecq, segundo, cuarto y sexto y quinto Victoriano del Río, para la terna de triunfadores de este San Isidro.

Sebastián Castella reaparecía tras su cogida en su última comparecencia en Las Ventas hace apenas quince días, junto a Emilio de Justo que se ganó su puesto tras salir a hombros en el once de mayo y su gran tarde del día 25, y cerraba el cartel Fernando Adrián al ser el tercer matador que abrió la puerta grande la tarde del treinta y uno del pasado mes.

Fue una tarde de contrastes, en la que el vencedor fue Fernando Adrián con el sexto de la tarde de Juan Pedro Domecq al que le dejó una gran faena siendo su segunda puerta grande consecutiva en Las Ventas. Castella dejó grandes momentos al natural y Emilio de Justo no tuvo suerte con su sorteo.

Castella ante el primero muy serio al que recibió por medias verónicas en los medios. Muy justo de fuerza desde el principio. Destacó un gran quite por saltilleras. Sufrió una fuerte voltereta al hacer se recompuso rápidamente y continuó para dejar tres y una revolera de mucho mérito. El animal mantuvo su movilidad. Brindó Sebastián Castella a Felipe VI.

Vibrante fue el comienzo de faena por dos cambiados por la espalda en un precioso inicio con un trincherazo, un pase del desdén y un pase de pecho muy templados. Una templada serie del francés en el centro del ruedo sobre la mano diestra, con el toro embistiendo con mucho ritmo y flexibilidad. Continuó por muletazos largos. Remató por manoletinas. Tras media estocada fue premiado con una fuerte ovación.

El segundo de Juan Pedro Domeq para Emilio de Justo al que saludó de rodillas seguido de un ramillete de buenas verónicas, rematadas con dos medias muy abrochadas en la cadera.

Brindó Emilio de Justo a Felipe VI. Empezó la faena por lo alto, con el toro apretando hacia los adentros, el viento empezó a molestar dejándole pocas opciones. Aún así Emilio lo intentó por ambos pitones y fue muy difícil dominar la muleta apenas pudo dejar una serie ligada de naturales. Finalizó con una gran estocada. Recibió una ovación.

El tercero de Daniel Ruiz salió perdiendo las manos sin darle opción de saludo a Fernando Adrián. Tras múltiples protestas por su escaso trapío y fuerza el toro no fue devuelto. Brindó la faena al Rey y comenzó la faena de rodillas recibiendo una fuerte voltereta. Se recompuso rápidamente El público no paró de protestar tras perder las manos el animal continuamente pero no fueron atendidas y el animal continuó la lidia. Apenas pudo lucir muletazos sueltos. Remató con estocada tendida sin opción a ningún premio.

El cuarto de la tarde para Castella de Juan Pedro Domecq recibiéndolo por medias verónicas. El animal manseó un poco desde el principio sin apenas humillar. Tras brindar al público empezó la faena de rodillas por doblones. Continuó por una gran serie por la diestra. No lo tuvo fácil Castella para ligar cada pase ya que el animal se iba al no tener casi movimiento. Tuvo mucho valor la faena del francés. Finalizó con una gran estocada. Tras una fuerte petición de oreja que no fue atendida fue premiado con una vuelta al ruedo.

El quinto de Victoriano del Río al que saludó Emilio de Justo por medias verónicas hasta llevarlo a los medios. Lució un gran quite por chicuelinas. Fernando Adrián destacó por un gran quite por saltilleras, rematado con una revolera. El extremeño brindó al público y empezó la faena dándole espacio al animal para que cogiera fuerza en la embestida. Poco a poco fue luciendo un par de series de muletazos muy ligados. Al animal le costaba cada vez más y consiguió sacarle un tanda al natural de mucho mérito. Se esforzó Emilio hasta el final de la faena sacando muletazos de mucho valor. Emborronó sus esfuerzos con la espada tras conseguir finalizar tras un pinchazo.

Cerró la tarde un sexto de Juan Pedro Domecq con más movilidad que los anteriores. Humilló bastante en el capote de Fernando Adrián dejando una buena tanda de medias verónicas. Brindó la faena en esta ocasión a Miguel Abellán. Extraordinario inicio de faena por pases cambiados por la espalda continuando por el pitón izquierdo, dejando una gran serie al natural.

Dejó una faena muy cuidada y sobre todo con mucha ligazón. Cambió de mano luciendo con la diestra varios muletazos muy hondos con cambios por la espalda logrando una gran faena en redondo poniendo al público en pie. Fue sensacional su actuación de principio a fin finalizando con una gran serie al natural. Tras una estocada entera fue premiado con dos orejas saliendo por la Puerta Grande. Cerrando una de las mejores actuaciones de su carrera siendo su segunda Puerta Grande en Madrid.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas, Madrid. Corrida de Beneficiencia. Corrida de todos, menos de tres cuartos de aforo. Toros de Juan Pedro Domecq, Daniel Ruiz (1º y 3º) y Victoriano del Río (5º),

Sebastian Castella: ovación y vuelta al ruedo.

Emilio de Justo: silencio y silencio.

Fernando Adrián: silencio y dos orejas.