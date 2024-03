Román corta una oreja de peso en una corrida de gran nivel de Pedraza de Yeltes

El diestro valenciano Román cortó este Domingo de Resurrección la segunda oreja de la temporada en Las Ventas, en una tarde donde la lluvia y el viento pusieron las cosas difíciles a los tres protagonistas. El valenciano hizo el paseíllo junto a Manuel Dias Gomes, que confirmó alternativa, y Francisco de Manuel en la segunda corrida de la temporada en La Monumental madrileña de este año, en un encierro de gran seriedad ante la ganadería salmantina de Pedraza de Yeltes.

El joven portugués Manuel Dias confirmaba alternativa, que actualmente participa en la Copa Chenel, organizada por la Fundación del Toro de Lidia. Fue el triunfador el año pasado en Portugal, donde ha destacado en las principales plazas. Abrió la tarde ante un primero muy serio al que recibió a la verónica. El animal dio muy poco juego, ya que se fue abajo tras el caballo, aun así el toro cumplió en varas y dejó detalles en la faena de muleta. El joven portugués destacó por el lado izquierdo, dejando grandes detalles al natural que gustaron a los tendidos. Poco a poco el animal fue perdiendo fuerza a medida que trascurría la faena, dejándole lucir apenas un par de muletazos desligados. Tras no tener más posibilidades, decidió abreviar con una estocada caída.

El segundo para Román regresaba a Las Ventas tras su última actuación en la Feria de Otoño, donde resultó herido de gravedad mientras lidiaba el primero de Victorino Martín. Tuvo una cornada de 20 centímetros que le impidió continuar aquella tarde. Tras varios meses, regresa con las mismas ganas.

El valenciano recibió al segundo a la verónica, un toro igual de serio que el anterior que destacó desde el principio en varas y en banderillas. Destacaron las dos verónicas y el quite de Francisco de Manuel. Continuó el valenciano y brindó su faena al público y comenzó dándole distancia al animal para poder lucir dos tandas muy seguidas al natural, siendo el pitón izquierdo el principal protagonista de la faena, dejando grandes detalles que encandilaron a público. Román siguió esforzándose por muletazos desligados a pesar de que el viento condicionó mucho la faena, pero aun así dejó dos series más por el pitón izquierdo de gran nivel. Remató la faena por manoletinas y con una gran estocada, fue premiado con una oreja.

[🎥 𝗥𝗘𝗦𝗨𝗠𝗘𝗡] En vídeo, revive los mejores momentos del festejo que hemos vivido este 𝗗𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 𝗱𝗲 𝗥𝗲𝘀𝘂𝗿𝗿𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 en #LasVentas. 💥𝗢𝗥𝗘𝗝𝗔 para Román con el primero de su lote de Pedraza de Yeltes. pic.twitter.com/qJ1fHqVdOT — Plaza de Las Ventas (@LasVentas) March 31, 2024

Francisco de Manuel regresaba a Las Ventas tras dejar muy buen sabor de boca en la temporada anterior, donde asumió tres tardes. Sobre todo, destacó el pasado 15 de agosto cortando una oreja a uno de Fuente Ymbro, dejando una gran faena en la retina de los aficionados. Recibió al tercero por medias verónicas, el animal era una auténtica pintura, pero se partió el pitón en el burladero nada más salir, algo que no le impidió continuar con la lidia. Francisco de Manuel brindó la faena al público y comenzó a torear por lo bajo con una extraordinaria tanda por la derecha. Continuó con la muleta por abajo para poder alargar la faena todo lo que pudiera. El viento y la lluvia no tardaron en complicarle la tarde, aun así Francisco de Manuel continuó con actitud. Destacó una tanda por la zurda animando los tendidos. Al ver que no iba a dar más de sí la faena, decidió resumir. La espada empañó sus esfuerzos y tras una estocada desprendida remató.

Román, ante el cuarto, igual de serio que los anteriores, echaba las manos por delante en el capote del valenciano sin darle mucha opción al principio. El valenciano no cesó en ganas, pero el animal de Pedraza se vino abajo. El valenciano continuó dándole distancia y así consiguió sacar algunos muletazos desligados. Al ver que la situación no iba a mejorar, decidió resumir la faena tras agotar todos sus recursos ante el insípido cuarto. Con la espada tampoco tuvo suerte Román y tras varios pinchados terminó con una estocada atravesada.

El joven portugués tampoco tuvo suerte con el quinto, tras ser devuelto al recibir un golpe en su salida, lo que provocó que perdiera fuerza. Salió el sobrero de la ganadería de Carmen Valiente, que no le puso las cosas fáciles. Era complicado desde su salida y le puso en apuros en muchas ocasiones Manuel Dias. Un animal sin opciones al que el portugués le sacó algunos muletazos de valor. A pesar de su gran disposición tras no ver posibilidades, el portugués tuvo que finalizar su tarde. Tras una estocada caída se fue de vacío en su confirmación.

Cerró la tarde del Domingo de Resurrección Francisco de Manuel ante un sexto muy serio, con una gran embestida de salida y que destacó en el caballo. El animal de Pedraza tenía mucha fijeza y calidad. El madrileño comenzó por chicuelinas consiguiendo animar al público tras una gélida tarde. Francisco de Manuel brindó su última faena el público para continuar marcando distancia, dejando naturales de mucha calidad. Finalizó por ayudados por abajo y media estocada tras un pinchazo. Fue silenciado de nuevo. El animal fue ovacionado en el arrastre.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas (Madrid). Corrida del Domingo de Resurrección. 7.998 espectadores. Toros de Pedraza de Yeltes y Carmen Valiente (5º).

Román: oreja y silencio.

Manuel Días Gomes (confirmaba alternativa): palmas y silencio.

Francisco de Manuel: silencio y silencio.