Puerta Grande de mucho peso de Borja Jiménez en Las Ventas

Este viernes se ha celebrado la Corrida de la Cultura, uno de los carteles que más expectación ha causado desde que se anunció, compuesto por Emilio de Justo, Borja Jiménez y Roca Rey, que lidiaron toros de ganadería de Victoriano del Río. La plaza, llena una vez más. Borja Jimenez dejó una tarde rotunda, ganándose la Puerta Grande a pulso, con dos faenas que permanecerán en la retina de los aficionados por mucho tiempo.

Con el cielo encapotado abrió cartel Emilio de Justo ante un primero con mucho trapío al que recibió por lances para medir al toro. Se empleó muy bien en el caballo. Borja Jiménez dejó un gran quite de chicuelinas rematadas por medias verónicas. De Justo dedicó un emotivo brindis a sus banderilleros heridos hace unos días en Cáceres y a todos los toreros que han resultado accidentados esta feria. Tejió un gran inicio de faena por muletazos genuflexos. El viento comenzó a molestar, pero no apagaron las ganas de triunfo de Emilio de Justo. Continuó por abajo por la diestra. El toro, a pesar de que manseó en el caballo, demostró mucha bravura en la faena, algo que aprovechó De Justo. Siguió la faena por la diestra dejando una gran serie de mucho nivel por cambios por la espalda. Una faena que fue muy condicionada por el viento, lamentablemente. La cerró por muletazos por abajo. Desarrolló toda la faena por el pitón derecho, ya que por el izquierdo era muy complicado. El toro, poco a poco, fue perdiendo fuerza y De Justo acortó la faena. Finalizó con una buena media estocada.

Borja Jiménez se fue a la puerta de toriles a recibir el segundo a porta gayola, demostrando gran valor desde el inicio. Aguantó con valor y siguió por delantales a pies juntos. Continuó por un buen par de chicuelinas rematando con una media. Una delicia de inicio de faena. Roca Rey se lució con una gran revolera. Se empleó en banderillas. El sevillano brindó la faena al público de Madrid y empezó por el pitón derecho por la mano baja, dejando una primera serie por doblones muy exigente. El toro tenía mucha clase y embistió muy bien. Siguió por derechazos levantando las palmas de los tendidos, metiendo al publico en la faena. Cambió de mano la muleta dejando una tanda de naturales extraordinarios. Siguió dándole distancia consiguiendo así sacar todo lo que tenía el animal. La faena fue cada vez a más. El público entregado por completo. Cuajó una faena tremenda de mucha intensidad. Finalizó con una gran estocada. Dejó una obra extraordinaria. Premiado con una oreja a gritos de «¡torero!». El presidente le negó la segunda oreja, recibiendo una gran bronca de parte de los tendidos. El público, desconcertado, no entendió la decisión del presidente. Jiménez dio la vuelta al ruedo roto completamente conteniéndose las lágrimas. El público le premió con otra vuelta al ruedo.

Continuó Roca Rey ante el tercero de la tarde, similar en características que los anteriores. El peruano lo saludó por medias verónicas. El toro no se empleó en el caballo. Se echó el capote a la espalda el peruano dejando un gran quite por gaoneras. Brindó la faena al público. Se ancló de rodillas en la arena el peruano por el pitón izquierdo rematando por lo alto, dejando un inicio rotundo. Roca Rey fue a por todas continuando por la diestra y dejando una tanda de derechazos rematados por un gran pase de pecho. Incomprensibles fueron las protestas de los tendidos. El peruano luchó por ligar cada muletazo. Al toro le faltó entrega. Tras no poder sacar nada más y sonar un aviso, Roca Rey remató con una buena estocada.

Siguió Emilio de Justo con el cuarto de la tarde, que apenas le dio opciones de saludo. Recibió protestas el toro desde su salida por el escaso trapío. Brindó su actuación al público y empezó por el pitón derecho. Le costó mucho ligar la faena. Aún así, De Justo no cesó en esfuerzos. Poco a poco el toro se fue a menos y tras no ver clara la faena decidió abreviar con una estocada baja.

Siguió Borja Jimenez ante un quinto que fue devuelto por escasa fuerza. Salió el sobrero de Torrealta, al que recibió de nuevo en la puerta de chiqueros. Saliendo airoso continuó por lances a pies juntos y rematando con un gran quite por chicuelinas. El público entregado desde el inicio. Impecable fue el inicio de faena, probando al animal por ambos pitones.

Continuó por muletazos que calaron en los tendidos. Remató la faena por abajo, con unos doblones extraordinarios. Finalizó con una buena estocada. Recibió otra oreja, ahora sí asegurándose abrir de nuevo la Puerta Grande de Madrid, un trofeo ganado a pulso.

Finalizó la tarde Roca Rey ante un sexto toro muy flojo de salida. El peruano fue a los medios para intentar sacarle algún capotazo. El toro manseó tanto en el caballo como en banderillas. Se lo brindó a Alberto López Simón y empezó la faena por la diestra. Las opciones de triunfo se fueron apagando al ir perdiendo fuerza el toro. Tras no verlo claro, el peruano abrevió con media estocada.

Ficha del festejo

Plaza de Las Ventas. 25ª corrida de la Feria de San Isidro. Corrida de la Cultura. «No hay billetes». Toros de Victoriano del Río. Sobrero de Torrealta.

Emilio de Justo: silencio y silencio.

Borja Jiménez: oreja y dos vueltas al ruedo y oreja.

Roca Rey: silencio y silencio.