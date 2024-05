Oreja de peso de Borja Jiménez ante un buen toro de Santiago Domecq

Llegaba el décimo lleno de este San Isidro protagonizado por los espadas: Uceda Leal, Alejandro Talavante y Borja Jiménez que lidiaron toros de Santiago Domecq y Luis Algarra. Borja Jiménez fue obligado a saludar tras hacer el paseíllo por su memorable actuación la pasada Feria de Otoño. El sevillano dejó una gran faena al quinto logrando cortar una oreja de peso. Uceda Leal dejó grandes detalles y Talavante no tuvo opciones.

Abrió la tarde Uceda Leal ante un primero de nombre Abrileño de Santiago Domecq muy serio al que saludó por medias. Destacó un quite por chicuelinas de Alejandro Talavante. Se quedó muy corto en el caballo y en banderillas. El viento molestó en el inicio de faena de Uceda Leal sin darle muchas opciones. Dejó una buena serie al natural continuando por el pitón izquierdo dejando granes muletazos. Poco a poco el toro se fue apagando y remató con una gran estocada. Recibió una fuerte ovación.

Continuó Talavante con el segundo, Insurrecto al que recibió a pies juntos. Destacó el quite de Borja Jiménez por chicuelinas rematando por una revolera. Se quedó corto en banderillas. Empezó la faena Talavante midiendo al toro por ambos pitones. El toro no se entregó y perdía las manos en todo momento. No tuvo muchas opciones Talavante y no le quedó más opción que abreviar con media estocada.

Llegó el tercer toro denominado Experto para Borja Jiménez al que saludó por medias verónicas. Metía la cara muy bien y se empleó en el caballo. Puso al público de pie en el inicio de faena por muletazos anclado de rodillas. Continuó el sevillano por la diestra dejando una serie exquisita. Fue una faena muy exigente de principio a fin, con el público muy metido en todo momento. El toro era un torrente de embestidas que siempre iba a más, algo que vio desde el principio el sevillano. Siguió por una gran tanda de muletazos de muchísima entrega, poniendo de nuevo al público en pie. Borja Jiménez continuó al natural luciendo un par de series más de gran nivel. Remató su actuación al segundo intento con una gran estocada. Fue premiado con una oreja.

Cuarto de la tarde de la ganadería de Luis Algarra, Rabicano, un toro muy armado y serio al que recibió por verónicas Uceda Leal. Un inicio majestuoso de faena con mucho gusto por la diestra ganándose los aplausos de los tendidos. El toro tenía mucha calidad, pero poco a poco se fue abajo. A pesar de que el viento molestó, Uceda continuó con una muy buena tanda de muletazos. Continuó por derechazos de un gusto extraordinario. Puso punto final con media estocada.

El quinto de Santiago Domecq Tejonero de nombre para Alejandro Talavante, que lo recibió con un gran ramillete de verónicas. Tumbó al caballo y no se lució en banderillas. Destacó un quite de Borja Jiménez por chicuelinas muy ceñidas El toro tenía mucha clase y empezó Alejandro Talavante la faena por estatuarios muy ceñidos con cambios por la espalda. Siguió por muletazos rematando por abajo. El público no terminó de meterse en la faena. Remató Talavante la faena por muletazos genuflexos sobre el pitón derecho. La espada le privó de conseguir el trofeo y recibió una ovación.

Cerró la tarde Borja Jiménez ante el sexto de nombre Emperador muy serio, similar al resto de los anteriores. Fue imposible el lucimiento con el capote.

Apenas se entregó en el caballo ni en banderillas. Al comienzo de la faena el toro se paraba, no se lo puso nada fácil a Borja Jiménez. Muy entregado estuvo el sevillano en toda la faena. El toro apenas embestía y no le dio opciones y tuvo que decidir abreviar. Puso punto final a la tarde con una gran estocada.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas, Madrid.

Decimonovena de la Feria de San Isidro. No hay billetes.

Toros de Santiago Domecq y Luis Algarra (el cuarto),

Uceda Leal: ovación y ovación.

Alejandro Talavante: silencio y ovación.

Borja Jiménez: oreja y silencio