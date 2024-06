Oreja de mucho valor de Paco Ureña tras una fea cogida en la corrida homenaje a Antoñete en Las Ventas

Llegaba la Corrida In Memoriam en Las Ventasy en este caso el homenaje era para uno de los toreros míticos de Madrid, Antonio Chenel, Antoñete. A las siete en punto de la tarde hacían el paseíllo José María Manzanares, recuperado de su baja por neumonía, Alejandro Talavante y Paco Ureña. Lidiaron todos de la ganadería de Jandilla, Vegahermosa y sobreros de El Pilar ante una plaza llena. Se colgó el «No hay billetes» una vez más, y van catorce esta temporada.

José María Manzanares abrió la tarde ante un primer toro muy flojo de salida. No tuvo opciones de saludo y tampoco se empleó en el caballo. En banderillas fue complicado, se paraba en todo momento. Comenzó la faena genuflexo por el pitón derecho. El toro se iba en todo momento. Fue prendido mientras lucía un muletazo.

Poco a poco fue llevando al toro a su terreno y pudo sacarle una buena tanda de derechazos, consiguiendo meter al público en la faena a pesar del viento. Siguió por la diestra luciendo una serie extraordinaria y rematando por pases cambiados por la espalda. Finalizó con una gran estocada.

Recibió Talavante al segundo a portagayola y siguió por un gran ramillete de verónicas levantando los olés de los tendidos. Destacó un gran quite por gaoneras de Paco Ureña. Dejaron buenos pares de banderillas. Talavante comenzó con la zurda por naturales genuflexos, dejando un par de series de inicio de mucho nivel. Dándole distancia al toro fue sacando todo lo que tenía. Sobre la zurda basó casi toda la faena con vibrantes cambios por la espalda. En los medios desarrolló casi toda la faena. Tras un pinchazo consiguió finalizar con media estocada. El toro tardó muchísimo en caer.

Paco Ureña no tuvo opciones de saludo con el tercero. El toro apenas embestía y no tenía fijeza, algo que le restó opciones para llevar a cabo su actuación. Muy flojo en el caballo y en banderillas. Ureña brindó al público la faena y empezó por derechazos rematados por lo alto. Lo intentó por ambos pitones, pero el toro no le dio ninguna opción de lucimiento. Remató con media estocada.

José María Manzanares con el cuarto se las vio con tres toros consecutivos. El primero se lesionó y fue sustituido por el sobrero de la ganadería de El Pilar, que también fue devuelto, lo que obligó a recurrir al segundo sobrero de la misma ganadería. Similar al anterior, levantó de nuevo las protestas de los tendidos, pero no fueron atendidas. Manso desde su salida, no se empleó en el capote de Manzanares y tampoco en el caballo.

A pesar de las características del toro, Manzanares intentó por todos los medios elaborar la faena. Lo probó por ambos pitones, pero el toro no se entregaba. Tras no ver opciones Manzanares decidió abreviar con media estocada tras varios intentos.

Continuó Talavante ante un quinto al que recibió por capotazos sueltos. Se empleó en el caballo pero no dio muchas opciones en banderillas. Dándole distancia comenzó la faena Talavante por la diestra, intentando ligar cada pase a base de mucho esfuerzo. El toro se quedaba quieto y perdía las manos, algo que el público percibió y empezó a protestar. Tras no ver opciones, Talavante optó por abreviar su actuación.

Cerró la tarde Paco Ureña ante un sexto que humilló muy bien en el capote.

Se empleó en el caballo y dejó buenos momentos en banderillas de Curro Vivas.

Comenzó Ureña la faena por la diestra, dejando una primera serie que arrancó las palmas de los tendidos. Fue prendido bruscamente y quedó inconsciente en el ruedo. Se lo llevaron de inmediato, pero a medio camino se recompuso y regresó al ruedo. Dejó otra buena tanda de derechazos de mucha emoción y remató con una gran estocada que levantó los tendidos. Recibió una oreja con fuerte petición de la segunda.

Ficha del festejo:

Plaza de toros de Las Ventas. Corrida In Memoriam. «No hay billetes». Toros de Jandilla, Vegahermosa (3º) y El Pilar (4º tris).

José María Manzanares: ovación y silencio.

Alejandro Talavante: silencio y silencio.

Paco Ureña: silencio y oreja.