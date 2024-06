Escribano realiza una gran faena en Las Ventas en medio del diluvio pero la espada le deja sin premio

Antonio Ferrera, Manuel Escribano y José Garrido eran los protagonistas del festejo de este jueves en Las Ventas con toros de la ganadería de Adolfo Martín. Una tarde lluviosa que complicó mucho las cosas a los espadas, que pese a las dificultades se entregaron en todo momento. Una gran faena de Escribano en el quinto fue lo más destacado de la tarde, siendo premiado con la vuelta al ruedo tras negarle la oreja el presidente.

Comenzó la tarde Ferrera ante un primero que no le dio muchas opciones con el capote. No se empleó en el caballo ni en banderillas. El toro empezó a mansear tras la suerte de varas. Ferrera apenas tuvo posibilidades con la muleta ante un oponente con tan poco recorrido. Tras intentarlo por ambos pitones y no ver opciones, optó por abreviar la faena con media estocada.

La lidia prosiguió con un segundo al que Escribano recibió a porta gayola.

Continuó por verónicas de muy buen gusto. El diestro empezó la faena con la muleta con un serie en la que midió al toro para intentar sacarle el máximo, pero fue imposible ante lo poco que humillaba el animal, que se quedaba parado constantemente. El sevillano se esforzó por ambos pitones, pero no hubo forma. Tras comprobar que no había posibilidades no tuvo más opción que abreviar con una gran estocada y recibió una fuerte ovación.

Garrido continuó con el tercero, al que recibió por medias verónicas muy ajustadas. El toro manseó en el caballo y estuvo muy justo en banderillas.

El extremeño comenzó la faena con muletazos pero le fue imposible ligar ninguno, sobre todo por la embestida tan corta del animal. Tras ver que no había forma de llevar a cabo una faena sólida también optó por poner punto y final a la lidia de este tercero de la tarde.

Ferrera afrontó al cuarto cuando la lluvia comenzó a caer sobre el coso madrileño. Destacó en banderillas Ángel Otero y Ferrera empezó la faena sobre la diestra intentando sacar todo lo que tenía el animal. Se entregó a fondo el torero, dejando una serie de naturales extraordinaria. Consiguió llevar al toro a su terreno y su arte cautivó al tendido, pero falló con el acero y se tuvo que conformar con una ovación.

Escribano también optó por recibir a porta gayola al quinto de la tarde. Bajo un fuerte aguacero el sevillano lo dio todo y se ganó por completo al público. El animal no se empleó en el caballo, pero sí hubo un buen par de banderillas. El diestro empezó la faena en los medios por pases cambiados por la espalda. Muy entregado en todo momento, no cesó en su esfuerzo. Sus notables muletazos calaron en los tendidos. Continuó al natural, siendo prendido levemente. Se repuso y volvió sobre la mano diestra, dejando la serie más conseguida y ligada. Remató su actuación con una estocada desprendida, que le alejó de conseguir el trofeo, pero sí fue premiado con una calurosa vuelta al ruedo.

Puso fin a la lluviosa tarde José Garrido ante un sexto al que recibió por verónicas dejando muy buen sabor de boca de inicio. La lluvia no cesó y no se lo puso nada fácil, pero el torero luchó hasta el final por hacer una buena faena. Se lució en una buena tanda de muletazos. Sobre la diestra dejó los mejores momentos de la faena, que cerró por naturales de buen gusto. Puso punto final con media estocada y fue ovacionado.

FICHA DEL FESTEJO

Plaza de toros de Las Ventas. Vigesimocuarta de abono de San Isidro. Toros de Adolfo Martín.

Antonio Ferrera: silencio y ovación.

Manuel Escribano: ovación y vuelta al ruedo.

José Garrido: silencio y ovación.