Diego Urdiales volvía a Madrid tras su anterior actuación este San Isidro, donde no tuvo fortuna con su lote, junto a Alejandro Talavante que aún le queda otra tarde el día 11 y Daniel Luque, que llega a Madrid tras su buena actuación en su primer paseíllo en esta feria en Las Ventas Madrid. Se lidiaron toros de Alcurrucén bastante difíciles, sin casta ni empuje. Destacó Daniel Luque, a quien la espada privó de conseguir premio.

Urdiales con su primero tuvo bastantes complicaciones, uno de ellos fue la poca humillación del animal. Le fue imposible el lucimiento con el capote. Mientras, destacó un quite por ajustadas chicuelinas de Talavante.

Comenzó la faena pasando al animal por ambos pitones dándole distancia intentando alargar la embestida, pero eso no evitó que el animal perdiera las manos. Destacaron los muletazos de gran pureza intentando sacar lo poco que tenía el animal. Lució una gran serie de naturales. Cambió a la diestra donde cogió ritmo la faena. El toro se apagó enseguida tras varias series y no le quedó más opción que abreviar. Remató con una gran estocada.

Llegó Talavante ante un segundo que pasó desapercibido en el capote. Fue imposible con la muleta, se caía y no le dio opciones, además el viento no dejó de molestar. Tras muchos esfuerzos no le quedó más opción que finalizar.

El tercero, que fue para Daniel Luque, estuvo muy frío de salida que tampoco dijo nada en el capote. Mientras, no se empleó en el caballo. Destacaron los pares de banderillas de Iván García, que puso al público en pie. Tras brindar el toro, Daniel Luque comenzó la faena de manera extraordinaria, recibiéndolo por derechazos con una rodilla semiflexionada. Poco a poco fue sacándole más al animal y dejo otra gran serie de muletazos. Tras una última serie al natural acortó la distancia, para realizar las luquesinas, dejándose llegar mucho al toro, poniendo los tendidos en pie. Finalizó con una gran estocada y recibió una fuerte ovación.

Urdiales con el cuarto también tuvo pocas opciones, ya que el animal se quedaba parado. Sin fijeza fue muy complicada la lidia. Comenzó la faena por ambos pitones. Mientras, al bajar la mano, la embestida era más seca, más en línea recta. Poco a poco el animal se fue a menos y abrevió con una gran estocada.

El quinto para Talavante fue bastante noble, dejando buenos momentos. Comenzó anclado de rodillas con una gran serie de medias verónicas en medio de la lluvia que no cesó en toda la faena, la cual brindó al público. Comenzó con una gran serie con la mano muy baja al natural. Arrastró al animal a los medios donde lució una gran tanda por la diestra, logrando una faena muy ligada y cuidada, pero siempre a corta distancia para intentar alargar todo lo posible la embestida del animal. Cerró por bernadinas y trincherillas con una estocada contraria, recibiendo una fuerte ovación.

Cerró la tarde Daniel Luque ante un sexto de similares características que los anteriores. Apenas diciendo nada en el capote. Empezó la faena por abajo con doblones, con un animal que no embestía. Estuvo muy por encima durante toda la faena, sacándole el máximo provecho al animal y consiguiendo sacar una extraordinaria serie por la diestra. Remató con una gran estocada. El público pidió la oreja con fuerza, pero no fue atendida, aunque sí pudo dar una vuelta al ruedo.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas, Madrid. Feria de San Isidro. Vigésima de abono. Corrida de seis toros de Alcurrucén.

Diego Urdiales (Negro y oro): ovación y silencio

Alejandro Talavante (Grana y oro): silencio y ovación

Daniel Luque (Azul noche y oro): Ovación y vuelta al ruedo.