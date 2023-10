Damián Castaño, Juan Ortega y Pablo Aguado sin opciones en una tarde imposible de El Pilar

La quinta corrida de la Feria de Otoño en Las Ventas, protagonizada por Damián Castaño (en sustitución de Daniel Luque) y los sevillanos Juan Ortega y Pablo Aguado con toros de la ganadería salmantina de El Pilar, no cumplió las expectativas. La cita había generado gran expectación tras anunciarse el cartel. Sobre todo por el regreso de Juan Ortega tras su ausencia en la pasada Feria de San Isidro. Pero los toros no rindieron.

Fue una tarde muy complicada debido a la falta de fuerza de los animales, en la que no hubo trofeos para los espadas. Aún así el salmantino Damián Castaño dejó buen sabor de boca en el primero, en el que Ortega le dejó un quite con el que levantó a los tendidos. El sevillano puso todos sus esfuerzos en su lote, pero fue complicado. Aún así, destacó en el segundo toro dejando buenos detalles. Algo similar le ocurrió a Aguado. Sólo destacaron en su tarde unas verónicas impecables en el tercero, tras un lote imposible.

En esta quinta corrida de la Feria de Otoño, abrió la tarde el salmantino Damián Castaño ante un primero muy serio al que recibió por tres lances buenos y una media verónica aprovechando la buena embestida del animal. Destacó Juan Ortega haciendo el quite y dejó tres lances y una media de gran nivel. El público no cesó en aplaudir.

Damián Castaño lo llevó a los medios muy despacio, consiguiendo lucir una gran serie por la izquierda. El salmantino no entendió bien al animal tras irse a menos y remató con una estocada entera.

Llegó Juan Ortega ante un segundo de similares características que el anterior pero más manso. Le dio pocas opciones con el capote y con el caballo no se empleó. Comenzó la faena por muletazos de gran calidad, pero las características del animal no le dieron más opciones que abreviar. Tras una estocada entera, recibió las palmas de los tendidos.

Pablo Aguado recibió al tercero de la tarde saludándolo por verónicas de mucho gusto que animaron los tendidos. El animal era muy difícil, tenía poca raza y huía. Tras el caballo perdió fuerza. Inició la faena por trincherillas al gusto de los tendidos. La faena fue a menos tras ver que el animal apenas embestía. Aguado no cejó en esfuerzos y lució una buena serie por la derecha. En cambio por el pitón izquierdo era más complicado, ya que embestía menos. El sevillano, tras ver las pocas opciones que tenía, decidió finalizar. No estuvo muy acertado con la espada.

Salió Damián Castaño recibiendo al cuarto anclado de rodillas por una larga cambiada. El animal embestía mejor que los anteriores y lució un par de verónicas de muy buen gusto. Empezó la faena con un trasteo con mucha clase y se llevó al animal fuera de las tablas. Tras mucho esfuerzo y voluntad por parte del salmantino, el toro fue a menos y tuvo que abreviar con una gran estocada. Castaño terminó así una tarde sin ninguna opción tras una ansiada sustitución.

El quinto para Juan Ortega era muy serio y apenas le dejó saludarle a la verónica, ya que le prendía en todo momento el capote. Fue bastante complicado el animal, sobre todo en banderillas. Ortega decidió llevar al animal a los medios, pero no permitió ni el lucimiento ni sacar un solo pase. A pesar de las ganas del sevillano, le fue imposible realizar la faena. Tras un pinchazo logró estoquear. No tuvo suerte con el lote en la tarde de este sábado y se fue de vacío.

Cerró la tarde Pablo Aguado con el último de El Pilar. Un animal igual de serio que el resto, pero que tampoco embistió en el capote del sevillano. No tuvo oportunidad de poder saludarlo decentemente. Tras el caballo el animal perdió más fuerza aún. Aguado lo intentó por todos los medios, pero el animal no humillaba. Terminó con una media estocada que sirvió para acabar con el último de una tarde para olvidar.

FICHA DEL FESTEJO

Plaza de toros de Las Ventas. Quinta de la Feria de Otoño. Corrida de toros. Casi lleno. Toros de El Pilar.

Damián Castaño: Silencio y silencio.

Juan Ortega: palmas y silencio.

Pablo Aguado: silencio y silencio.