Un nuevo aliado para una dieta más inteligente: la batidora portátil Dreame PortFresh™ ya está disponible en España

Dreame Technology, líder en soluciones de hogar inteligente, ha lanzado un nuevo producto para ampliar su portfolio de pequeños electrodomésticos de cocina: la nueva batidora portátil PortFresh™ ya está disponible para todos aquellos usuarios que buscan un accesorio portátil, de carga rápida, que permita batir, mezclar y disfrutar al instante. Con una función de autolimpieza con un solo clic, 5 modos de mezcla y múltiples escenarios de uso, este innovador producto se convertirá en el nuevo aliado para los amantes de los smoothies esta primavera

La nueva batidora ya está disponible a un precio de lanzamiento de 75€ hasta el 26 de abril.

Gira y listo, mezcla al instante: múltiples modos intuitivos para cada necesidad

La batidora portátil PortFresh™ es una solución revolucionaria diseñada para personas que priorizan un estilo de vida saludable sin renunciar a su rutina mientras viajan, trabajan o hacen ejercicio. Establece un nuevo estándar en diseño portátil gracias a su exclusivo sistema “Twist, Flip & Store”. La base del motor desmontable puede guardarse directamente dentro del vaso, haciendo que el dispositivo sea un 33% más compacto que las batidoras portátiles tradicionales. Este innovador diseño permite transportarla fácilmente en bolsillos laterales de mochilas o equipaje de mano, convirtiéndola en la compañera de viaje ideal.

El dispositivo está diseñado para ofrecer autonomía y rendimiento, con una batería de alta capacidad de 2000mAh*3 que permite hasta 15 usos por carga. Su carga rápida de 65 minutos mediante USB-C garantiza que esté siempre lista para su uso, mientras que el vaso y la tapa hermética aseguran una experiencia segura y sin derrames, tanto en el gimnasio como en la oficina.

Pensando en los usuarios que no tienen tiempo ni siquiera para vaciar la mochila al final del día, el producto incluye un Modo de Limpieza que, con solo añadir agua y un poco de jabón, permite que la batidora se limpie automáticamente con una sola pulsación.

Equipada con 6 cuchillas de acero inoxidable y un motor de 120W, la PortFresh™ ofrece un rendimiento potente capaz de procesar fruta fresca, ingredientes congelados e incluso hielo. Su diseño 4D Vortex genera una turbulencia multidimensional que garantiza una textura suave y sin residuos en cada sorbo. Todo ello se gestiona a través de una interfaz intuitiva con cinco programas predefinidos —Blend, Smoothie, Crush, Pulse y Clean— que permiten pasar fácilmente de batidos proteicos a hielo triturado.

Precio y disponibilidad

La batidora portátil Dreame PortFresh™ está disponible en tres elegantes colores en la web de Dreame y en Amazon.

Tiene un precio de venta recomendado de 89€, con una promoción de lanzamiento de 14€ de descuento durante las dos primeras semanas desde su disponibilidad.