Meta presenta una nueva generación de gafas inteligentes junto a EssilorLuxottica

Meta ha anunciado el lanzamiento de Meta Glasses, una nueva familia de gafas inteligentes creada en colaboración con EssilorLuxottica. La compañía amplía así su catálogo más allá de las conocidas Ray-Ban Meta con una colección propia que busca acercar la inteligencia artificial a más usuarios mediante nuevos diseños y funciones avanzadas.

Una colección diseñada para el día a día

La nueva gama llega con diferentes estilos de montura para adaptarse a distintos perfiles de usuario. El objetivo es combinar tecnología y moda en un dispositivo que permita realizar tareas cotidianas sin necesidad de sacar el teléfono móvil del bolsillo.

Meta Glasses estará disponible en varias configuraciones y acabados. Entre las propuestas encontramos modelos con líneas clásicas, otros con un diseño más atrevido y una versión desarrollada en colaboración con Kylie Jenner, enfocada especialmente al público que busca un accesorio con un marcado componente estético.

Las gafas integran altavoces abiertos, micrófonos y una cámara que permite capturar fotografías y vídeos desde la perspectiva del usuario. También ofrecen la posibilidad de escuchar música, realizar llamadas y enviar mensajes mediante comandos de voz.

La inteligencia artificial como protagonista

Uno de los aspectos más importantes de esta nueva generación es la integración de Meta AI. Gracias a ello, los usuarios pueden realizar consultas, obtener información contextual o interactuar con el asistente utilizando únicamente la voz.

La compañía asegura que las nuevas capacidades de inteligencia artificial permitirán una experiencia más natural y útil en situaciones cotidianas. La idea es que las gafas actúen como un asistente siempre disponible, capaz de responder preguntas, ayudar en desplazamientos o facilitar tareas de organización.

Además, Meta ha adelantado que seguirá incorporando nuevas funciones mediante futuras actualizaciones de software. Entre ellas destacan mejoras en la traducción en tiempo real y herramientas de navegación que ofrecerán indicaciones sin necesidad de consultar una pantalla.

Más batería y nuevas funciones

Otro de los puntos en los que Meta ha trabajado es la autonomía. Las nuevas gafas prometen varias horas de uso continuado y cuentan con un estuche de carga que amplía considerablemente el tiempo de funcionamiento lejos de un enchufe.

La experiencia también se beneficia de mejoras en la calidad del audio y en el sistema de captura de imágenes, dos apartados que han sido clave en el éxito de generaciones anteriores.

Como ocurre con otros dispositivos de la marca, Meta ha incorporado diferentes medidas orientadas a la privacidad. Entre ellas se encuentra un indicador luminoso que avisa cuando la cámara está grabando, además de diversas opciones de control para que el usuario gestione cómo y cuándo utiliza determinadas funciones.

Meta acelera su apuesta por las gafas inteligentes

Meta Glasses refuerza la estrategia de la compañía en un mercado que cada vez despierta más interés. Las gafas inteligentes se perfilan como uno de los dispositivos más prometedores de los próximos años gracias a la combinación de inteligencia artificial, conectividad y formatos más cómodos que otros dispositivos tecnológicos.

Meta busca consolidar la buena acogida obtenida por sus anteriores modelos y seguir posicionándose como uno de los referentes en una categoría que continúa evolucionando a gran velocidad. Las nuevas Meta Glasses estarán disponibles con un precio de partida de 309 euros y podrán adquirirse en distintas configuraciones según el diseño y las características elegidas.