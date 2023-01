Los gadgets imprescindibles cuando salgo de viaje

La tecnología se pone de nuestro lado, incluso cuando salimos de viaje. En este artículo voy a mostrarte cuáles son todos aquellos gadgets imprescindibles que meto siempre en mi mochila o maleta cuando realizo cualquier escapada, ya sea de carácter profesional o de ocio. Me ayudan muchísimo a la vez que me entretienen.

En mi equipaje no faltan estos gadgets

Trípode

Se trata de un artículo de tamaño muy pequeño y que siempre resulta de gran ayuda a la hora de realizar una fotografía o grabación de vídeo. Si viajo solo es el compañero perfecto, porque no necesitaré pedir ayuda a nadie para realizar una foto, bastará con activar el temporizador del móvil y colocarme. Puedes encontrar un trípode en cualquier tienda online al precio muy asequible, son prácticamente eternos y los resultados no se hacen esperar.

Batería externa

Su utilidad está más que demostrada. Te sacan de cualquier apuro cuando realizas un viaje, ya que no siempre es sencillo cargar el teléfono si pasas muchas horas en el exterior. Aunque hay gran cantidad de propuestas en el mercado, mi elección es una batería externa de alta capacidad, 30.000 mA, y que es capaz de cargar a la vez mi ordenador portátil, que por cuestiones lógicas siempre viaja conmigo. Elige una que no sea demasiado aparatosa, pero que tenga la potencia suficiente para cargar de energía, tu teléfono móvil o tablet.

Cargador y cable

Esto nos falta en el equipaje de nadie, pero desde que descubrí las enormes ventajas de la carga rápida, tanto mi cargador como mi cable cumple con estos requisitos. Gracias a ellos, puedo tener el teléfono cargado en poco tiempo, desde que me levanto hasta que abandone el hotel. No merece la pena buscar otro tipo de dispositivos que, aun siendo más económicos, no van a dar el resultado esperado.

Auriculares

Los auriculares son la solución perfecta en los viajes en autobús o el metro, ya que consiguen aislarme un poco de bullicio. En mi caso me decanto por los AirPods Pro de segunda generación, pero no cabe duda que hay una gran cantidad de propuestas interesantes a un precio mucho más económico. Lo que no es negociable es la cancelación de ruido, que debe estar siempre de manera activa. Esta tecnología te aísla del ruido exterior y proporciona una experiencia te escucha mucho más agradable.

Pueden parecer cosas simples, pero a la hora de viajar no puede faltar ninguno de estos dispositivos en mi equipaje. Cierto que puedes, en caso de apuro, comprar alguno de ellos en un aeropuerto o en cualquier tienda, pero nada mejor que la confianza que te dan aquellos gadgets, que ya llevas utilizando tiempo.