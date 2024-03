Este correo se hace pasar por Shein y no va a darte ningún premio

Desde que SHEIN ha llegado a nuestro país se ha convertido en un marketplace más al que acudir. Pero como suele ser habitual, todo lo que está de moda o llama la atención es objetivo de los ciberdelincuentes para hacerte caer en una trampa. Esta misma tarde he recibido un correo falso de SHEIN con la promesa de un premio. Te descubro cómo es y te invito a eliminarlo rápidamente a la papelera, sus intenciones son otras.

El correo falso de SHEIN

El gancho de este correo es el habitual, nada nuevo bajo el sol. Te felicita por haber conseguido una caja misteriosa que supuestamente contiene un premio exclusivo. Al final del mail te encuentras en color rojo un botón que te invita a responder unas preguntas para compartir la experiencia, y así, conseguir esa caja mágica.

Lo primero que me llamó la atención es que el propio maquetado del correo deja bastante que desear, parece como si lo hubiera hecho yo mismo con un programa de edición muy básico. En segundo lugar, yo no tengo cuenta en SHEIN, porque por lo que si tú también lo has recibido y tampoco eres cliente de esa aplicación, comienza a sospechar.

Pero lo más interesante viene cuando nos vamos a la parte de arriba del correo. Yo lo he recibido en una cuenta secundaria que apenas utilizo, de hecho la tengo bastante abandonada. Y en segundo lugar, si pinchas sobre el remitente del correo, que es el propio SHEIN, no te encuentras un dominio de esa marca, sino algo verdaderamente cutre. La cuenta de correo desde la cual se está enviando es una de Gmail. ¿En serio? Crees que un gigante de las ventas no va a tener un servidor propio?

En todo caso, me decidí a pinchar en el botón para ver hacia dónde me llevaba. Curiosamente, no aparece nada para que puedas reclamar tu supuesta caja misteriosa, con ese fantástico regalo, sino que directamente te lleva a una página de registro de apuestas deportivas de dudosa legalidad. Por tanto, ese correo de SHEIN es más falso que un billete de siete euros.

La marca china no se caracteriza por enviar correos a sus clientes. En todo caso, si recibes alguna promoción lo harás mediante la aplicación móvil, pero jamás bajo un dominio de correo que venga de Gmail o de cualquier otro cliente gratuito. En todo caso, si los estafadores han puesto esta campaña en marcha, es porque habrá alguien que pique, y mientras haya un incauto, al cual poder meterle mano, seguirán intentándolo.

Por tanto, siento desilusionarse, pero el correo que has recibido de SHEIN es de algún ciberdelincuente que quiere ver cuál es la manera más sencilla de poder meterle mano a tu tarjeta bancaria.