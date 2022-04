Seguro que sabes que tus programas de correo, e incluso los servidores en los que funcionan, utilizan avanzadas tecnologías para filtrar y eliminar el «spam», los mensajes no deseados o correo basura que circula por Internet y que de otro modo inundarían posiblemente tu bandeja de entrada. Pues bien, lo que quizá no sabías es que esta red social también filtra los mensajes que considera pueden ser no deseados, y además con un criterio bastante estricto, de manera que es posible que hoy encuentres mensajes ocultos de Facebook de hace mucho tiempo y que desconocías. Son las «solicitudes de mensajes» o mensajes filtrados de Facebook o Messenger que vamos a mostrarte cómo encontrarlos.

Encontrar mensajes ocultos en Facebook

Para acceder a estos mensajes, lo primero es entrar en Facebook, y pulsar en los mensajes. Verás las solicitudes de mensajes, tanto de personas que quizás conozcas como de Spam.

Al pulsar verás que se muestra una lista de mensajes en la que encontrarás seguramente alguno que no sabías que te habían llegado. Aunque esto depende de cada usuario, en general, los testimonios indican que para la mayoría el sistema de filtrado es algo restrictivo y muchos han encontrado mensajes de hace años que hubiesen preferido encontrarse a la vista en su buzón de entrada.

Tal y como puedes ver en la captura de pantalla, la práctica totalidad de estos mensajes son no deseados o directamente de spam. Abundan los de personas, que no son más que bots, que andan buscando sexo. Pero bajo esta sugerencia petición se esconden intenciones de otro tipo que pueden llevar a que tu cuenta de Facebook quede completamente inutilizada.

Sin embargo, siempre es interesante seguir buscando y repasar, porque el sistema que utiliza Facebook para restringir los mensajes de desconocidos puede llevar a que alguno de una persona que haya querido ponerse en contacto contigo y que sea para un buen fin se haya quedado ahí.

Así que, ha llegado el momento de que repases la bandeja de entrada muchos mensajes de Facebook. Dentro de tanta basura puede encontrarse la comunicación de alguien de tu interés, como por ejemplo, algún antiguo compañero de colegio o de trabajo. Los mensajes ocultos de Facebook juega a veces malas pasadas y pueden estar impidiendo que alguien de nuestro interés se comunique con nosotros. De esta manera, ya no se te escapará y podrás encontrar los de aquellos que te buscan con un buen fin.