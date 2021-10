Que hay aplicaciones para todo es algo incuestionable. Por eso, nos encontramos incluso con unas que tienen como objetivo servir a las personas celosas o a las que, al menos, tienen dudas de que sus chicos o chicas les estén siendo infieles. Las aplicaciones para descubrir infidelidades son una realidad.

Si bien la base de una pareja es la plena confianza, si hay sospechas de que algo no está claro siempre puedes echar mano de esto que te comentamos para tratar de descubrir algo que no cuadre. Toma nota y haz uso de las aplicaciones para descubrir infidelidades. Eso sí, no te vamos a recomendar ninguna app espía. Su uso puede acabar contigo con una condena penal importante.

Aplicaciones para descubrir infidelidades

WhatsApp

Sí, esta app de mensajería puede ayudarte a descubrir si tu pareja está donde dice estar. Puedes pedirle que cuando se encuentre fuera te comparta la ubicación en tiempo real durante un periodo de tiempo. Ahora bien, ni está obligado a hacerlo ni tiene por qué, es más, puede que se moleste y mucho. Pero esto puede ser ya un indicativo de algo. Para que alguien comparta su ubicación en tiempo real ha de abrir un chat contigo y seguir el mismo procedimiento que se hace cuando compartimos la ubicación de un lugar. La única diferencia es seleccionar la opción «Ubicación en tiempo real».

Buscar

Esta app es nativa solo para iOS, por lo que ambos miembros habrán de tener un iPhone. Funciona de la misma manera que WhatsApp, la persona tendrá que comenzar a compartir la ubicación con el contacto que desee. Como en el caso anterior, puedes encontrarte con su negativa. ¿Te hemos dicho que eso de espiar es algo que no está bien y es delito?

Couple Tracker Free

Esta aplicación también nace de la confianza mutua, ya que para utilizarla deben estar conforme ambos. Aunque tiene opciones de pago, la básica es gratuita y permite bastantes opciones. Pueden ver el historial de llamadas o tener acceso a un número limitado de mensajes. Puedes descargarla en Android desde este enlace.

No cabe duda de que la mejor arma contra la infidelidad es la confianza mutua y el respeto. Todas estas propuestas que te hemos presentado puede ser una ayuda, pero en caso de estar sospechando algo lo mejor es sentarse hablar con total calma. Tu misión no es ir haciendo de espía. Y por supuesto, no vamos a hacer nosotros lo que te recomendemos aplicaciones para descubrir infidelidades y que te van a causar sí o sí problemas.