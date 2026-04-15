Orden de búsqueda y captura para uno de conductores acusados del pique de la M-30 tras no presentarse al juicio

Búsqueda y captura para Francisco M.S., uno de los dos acusados por el pique en la carretera M-30 de Madrid que causó la muerte de un tercer conductor. La juez de la sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado su búsqueda e ingreso en prisión después de no acudir esta mañana a declarar.

Era el turno de las declaraciones de Francisco y del segundo conductor, acusados por protagonizar un pique en julio de 2021 en los túneles de la M-30 a más de 170 kilómetros por hora. El pique terminó con el impacto con un tercer vehículo en el que viajaba un médico que murió en el accidente.

La Fiscalía pide 15 años de prisión para cada uno de los acusados.

Ausente en el juicio

El juicio comenzaba este miércoles a las 10:00 horas; sin embargo, el acusado no ha aparecido. Su ausencia ha provocado una suspensión durante más de dos horas para intentar localizarlo. La Guardia Civil se ha personado en su domicilio en el municipio madrileño de Loeches, pero no le han encontrado ni en su vivienda ni en los alrededores.

La sesión del juicio prevista para mañana se mantiene, por si aparece el acusado. El fiscal se ha opuesto a que se celebre el juicio sin uno de ellos. En caso de que no se presente en el plazo de cinco días, el jurado deberá disolverse y empezará el juicio de nuevo.

Fuentes presentes en el juicio han mostrado su sorpresa por la ausencia del acusado, debido a que sí ha acudido el resto de los días anteriores y ha firmado regularmente en los juzgados.

Francisco está acusado por conducción temeraria con consciente desprecio por la vida de los demás en concurso con homicidio y lesiones. Al otro implicado se le acusa de un supuesto delito de conducción bajo la influencia de drogas en concurso con conducción temeraria con desprecio por la vida de los demás, homicidio, lesiones a un conductor que resultó herido y contra la seguridad vial al ir al volante sin permiso por pérdida de puntos.

Una de las principales pruebas en el juicio son las cámaras de seguridad de la M-30, que registraron velocidades de hasta 176 km/h en una zona limitada a 70 km/h. Sin embargo, las defensas ponen en duda la validez de estas mediciones al señalar que los cálculos se realizaron a partir de imágenes de las cámaras de la M-30 y no mediante radares homologados.