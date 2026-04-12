Muere un escalador golpeado por un desprendimiento de rocas en las montañas de Montserrat (Barcelona)

Un escalador, que sufrió ayer un accidente al ser alcanzado junto a su acompañante, su esposa, por un desprendimiento de rocas en las montañas de Montserrat, ha fallecido en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, según han confirmado oficialmente desde el propio centro hospitalario, donde fue ingresado tras su rescate por los servicios de emergencia.

El escalador, de 30 años, fue auxiliado tras el aviso que llegó a los Bomberos de la Generalitat a las 16:30 h de ayer. A la llegada de los servicios de emergencia, había entrado en paro cardiorrespiratorio y fue trasladado, junto a su acompañante, gravemente herida, al hospital barcelonés.

El aviso lo dio una tercera persona que encontró a los dos montañeros gravemente heridos e inconscientes cerca de una vía muy próxima a un aparcamiento cercano, en la zona de Can Jorba. La llamada de alerta activó el servicio de emergencias, con la intervención de dos helicópteros de la unidad de medios aéreos y efectivos del Grupo de Actuaciones Especiales.

Pese a las maniobras de reanimación que lograron salvarle la vida en primera instancia, el joven no ha logrado superar las lesiones provocadas por el derrumbe de las rocas y ha fallecido esta mañana.

Su esposa permanece ingresada en situación crítica en el mismo hospital Vall d’Hebrón de Barcelona.