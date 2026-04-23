Un hombre de unos cincuenta años, David, con antecedentes por violencia de género, ha degollado a su mujer Alexandra Marivyn de 43 años en el domicilio de ambos en el centro de Seseña y tras el asesinato se ha quitado la vida ahorcándose de los barrotes de la escalera de la casa. Ambos son de origen venezolano y La Guardia Civil se ha hecho cargo de este nuevo crimen de etiología machista.

Los hechos han tenido lugar a primera hora de la tarde de hoy jueves 23, cuando tras una discusión entre el agresor y el hijo de la pareja, el hombre, de unos 50 años ha herido de gravedad al hijo de su pareja con su cuchillo.

Acto seguido, el agresor ha degollado con un cuchillo a la mujer, también venezolana de 45 años. Ella ha muerto por un shock hipovolémico debido a la pérdida de sangre.

Ella le había denunciado por maltrato

Fuentes judiciales confirman que a continuación, el asesino ha intentando quitarse la vida cortándose las venas, y al no conseguirlo se ha ahorcado en los barrotes de la escalera de la vivienda, un dúplex en la zona del casco urbano de la localidad toledana de Seseña.

La víctima había denunciado por maltrato a su asesino el pasado mes de enero. En la actualidad estaba catalogada como una víctima de «riesgo bajo» por violencia de género y no tenía medidas de protección.