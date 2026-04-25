Hallan a un matrimonio de avanzada edad muerto a tiros en su domicilio de Lena (Asturias)

La Guardia Civil de Asturias investiga la muerte a tiros de un matrimonio de avanzada edad hallado en su domicilio de la localidad de Columbiello, en Lena, con heridas por arma de fuego.

Según ha confirmado la alcaldesa de Lena, Gemma Álvarez, se está investigando el suceso y hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil, Policía Judicial y Policía Local de Lena. Según las primeras informaciones, el matrimonio habría llamado antes del suceso a un familiar para avisar de algo, informa Ep.

(Seguirá ampliación)