Fin de semana negro en las carreteras: nueve muertos y ocho heridos en tres accidentes ocurridos en Barcelona, Málaga y Castellón

Fin de semana negro en las carreteras españolas. Nueve personas han fallecido y ocho han resultado heridas en varios puntos de España. Los accidentes de coche han ocurrido en Castellón, Málaga y Barcelona.

En Castellón, cuatro personas han fallecido y otras seis han resultado heridas graves en un accidente de tráfico, registrado en la N-340 en Benicássim. En él se han visto implicados tres vehículos, uno de ellos un taxi. Otras seis personas han resultado heridas.

Los equipos sanitarios atendieron a las seis personas heridas en el lugar del accidente. Tres de ellas presentaban politraumatismos y las otras tres contusiones de diversa consideración. Cuatro de los heridos han sido trasladados al Hospital General de Castellón. Uno de ellos está ingresado en la UCI, dos en planta y uno en observación de urgencias, según han informado fuentes del centro hospitalario. Los otros dos heridos han sido llevados al Hospital de la Plana donde quedaron ingresados en planta. Todos ellos con pronóstico reservado.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas del accidente, sobre el que por el momento no han trascendido más detalles.

Tres fallecidos al caer un vehículo por un barranco

En Málaga, tres personas han fallecido en la autovía A-7 en un choque entre dos vehículos que provocó que uno de ellos se cayera por un barranco cuando circulaba en sentido Almería en el kilómetro 979 en la salida del Cerrado Calderón.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha certificado la muerte de dos mujeres y un hombre ha atendido en el lugar a una mujer de 64 años y ha evacuado a un hombre de 35 años herido al hospital Carlos Haya.

🔴Tres fallecidos al caer un vehículo por un barranco en la autovía A-7 en #Málaga 📻Pódcast: https://t.co/JO6WWl8cl9 🗞️Más información, 👇 https://t.co/qBRcHNlTgq — EMA 112 (@E112Andalucia) June 28, 2026

Dos muertos en Barcelona

En Barcelona, dos personas han fallecido -uno de ellos el conductor que huía- y una tercera ha resultado herida. El accidente ocurrió cuando un conductor huía de la policía. Hasta el lugar de los hechos se han trasladado los Bomberos, quienes han realizado tareas de excarcelación de las tres personas afectadas. La persona herida ha sido trasladada por un equipo del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a un centro hospitalario.

Los hechos han comenzado cuando los responsables de un establecimiento de la zona han llamado a la policía para alertar que acababan de echar de su aparcamiento a un vehículo de matrícula francesa que estaba siendo conducido de forma errática y temeraria. El conductor, al ver un coche patrulla de los Mossos, ha emprendido la huida contra dirección y, en ocasiones, por encima de la acera, hasta que ha chocado mortalmente contra el vehículo parado en un semáforo.