Fernando Miguel González de Castejón y Jordán de Urríes, el aristócrata presunto homicida de su pareja y una amiga del matrimonio y que luego se suicidó en su piso de la madrileña calle Serrano este lunes, tenía un arsenal en su casa: dos pistolas de 9 mm, al menos una habría servido para los crímenes, varios silenciadores y cuchillos de combate y varias armas cortas más en un expositor.

La Policía encontró un verdadero arsenal en casa del conde de Atares y marques de Perijá. Junto a su cadáver una pistola de 9 milímetros, supuestamente usada para el crimen de su pareja y la amiga de 70 años que pasaba temporadas con el matrimonio. En una cómoda de la habitación, otra arma del mismo calibre y en un expositor, varias armas cortas operativas, también tenía varios silenciadores -prohibidos en España- un cuchillo de combate y una navaja.

Algunos vecinos confirmaron a la Policía haber escuchado varios ruidos sordos de madrugada, lo que se correspondería con el uso de un silenciador para abatir a sus víctimas y suicidarse después.

No era la primera vez que el matrimonio protagonizaba un altercado, porque en 2018 los vecinos tuvieron que llamar tras una gran pelea en la pareja. Sin embargo, nadie lo denunció por Violencia de Género ni existían medidas cautelares. También se habían quejado de la afición a las armas de Fernando González de Castejón, de 53 años, que usaba el patio como campo de tiro para probar su puntería con una escopeta de perdigones. La mañana del lunes, Cuando la Policía entró en su casa de Serrano, encontraron fotos de Franco y Hitler en algunas estancias, además de todo el arsenal reseñado.

Su perfil en redes sociales, sin actividad, aventuraba su personalidad: «Soy muy simpático, me encanta montar a caballo y adoro mi país, España, y muy amigo de mis amigos. Soy Excmo. conde de Atares e Ilmo. marqués de Perijá» y una denuncia de su familia contra él en 2009 confirmaba los problemas que había tenido tras el fallecimiento de su padre. Tras morir su padre en 2007, Fernando Miguel tuvo problemas legales con su madre y sus hermanas, que derivaron en la citada denuncia familiar por comportamiento violento. Se mudó a la calle Serrano y aunque OKDIARIO no ha podido confirmar que estuviese casado nunca, González de Castejón tenía una hija pequeña, de 8 ó 9 años, que según algunas fuentes se encuentra estudiando en un internado fuera de España o al menos en el momento de los hechos no se encontraba en casa.