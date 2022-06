El autor de los crímenes de Serrano acudió a televisión para denunciar una estafa bancaria

Este lunes por la mañana la Policía acudía a la calle Serrano 205 para investigar un crimen. Una vecina veía a través de la ventana a una mujer muerta en el piso de al lado y llamaba al 091. En la casa tres muertos, dos mujeres y Fernando Miguel González de Castejón, conde de Atares y marqués de Perijá. El marqués había acudido en marzo de 2015 a varios platós de televisión para denunciar que su cuenta, donde tenía 740.000 euros, estaba bloqueada por la intervención del Banco de España en otra entidad bancaria, a consecuencia de una investigación abierta contra el BPA.

González de Castejón se declaraba víctima en 2015 del bloqueo de cuentas de su banco a consecuencia de una investigación judicial, en concreto se quejaba de no poder acceder a los 740.000 euros que tenía allí. En uno de los programas a los que acudió denunciaba entre otras cosas que «quienes más dinero tienen, menos impuestos pagan», González también calificaba lo sucedido de «vergonzoso» y atacaba al ministro de Economía y al gobernador del Banco de España.

Durante los programas de televisión siempre decía que «yo no he blanqueado nada, ni he estado jamás en Suiza» y acusaba al clan Pujol de haber provocado la intervención del banco y el bloqueo de las cuentas.

Su perfil en Twitter, sin actividad, aventuraba la personalidad de un hombre polémico: «soy muy simpático, me encanta montar a caballo y adoro a mi país, España, y muy amigo de mis amigos. Soy Excmo. Conde de Atares e Ilmo. Marqués de Perijá».

La intervención del Banco Privado de Andorra (BPA) provocó también la intervención de su filial, el Banco de Madrid, donde el Conde de Atares aseguraba tener su dinero. El Departamento de Tesoro de EEUU acusó al BPA de «proveer servicios para personas y organizaciones vinculadas al crimen organizado, la corrupción y el contrabando». Entre sus clientes en Andorra la familia Pujos y en Madrid el conocido Gao Ping, empresario chino detenido y acusado de varios delitos. Sobre el Banco de Madrid EEUU no presentaba ninguna acusación. Al BPA sin embargo EEUU lo acusaba de prácticas ilegales como operativas de blanqueo de fondos procedentes de la petrolera pública venezolana, PDSVA y de la trama de fraude fiscal orquestada en España por el empresario chino Gao Ping.

Durante varias semanas González de Castejón acudió a programas de La Sexta, Antena 3 y Trece TV entre otras donde expuso sus quejas contra los gestores del banco, pero también contra Luis de Guindos, entonces ministro de Economía y Luis María Linde, entonces gobernador del Banco de España. Decía que tenía el dinero en fondos y valores ultraconservadores desde hacía «tres meses».