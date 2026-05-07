El verano se retrasa en el Mediterráneo bajan las temperaturas y vuelven las lluvias fuertes

Las temperaturas bajan y vuelven las lluvias fuertes en el Mediterráneo, parece que llega de nuevo el invierno. Es hora de empezar a prepararnos para una serie de detalles que pueden llegar en cualquier momento y que nos harán estar preparados para unos cambios que pueden ser claves. En la previsión del tiempo de la AEMET nos enfrentamos a un marcado cambio de tendencia, después de unos días de sol y de relativa estabilidad, lo que está por llegar puede cambiarlo todo.

Este verano que pensábamos que llegaba con más fuerza, puede acabar siendo el que nos golpeará de lleno, en estos días en los que realmente cada pequeño gesto puede ser esencial. Es hora de conocer lo que podría acabar pasando en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y puede hacernos pensar que estamos en un camino radicalmente diferente. Estas lluvias que vuelven con fuerza pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno en unos días cargados de actividad. Es hora de conocer lo que pasará en breve en unos días de cambios y de inestabilidad.

El verano se retrasa en el Mediterráneo y en gran parte del país

El tiempo se acaba convirtiendo en uno de los grandes protagonistas de unas jornadas en las que realmente cada pequeño gesto puede contar y lo hace de tal forma que tendremos que estar preparados para ver llegar un giro radical en algunas partes del país.

Cuando pensábamos que teníamos por delante un destacado cambio de tendencia, nos enfrentamos a algo radicalmente distinto. Tendremos que ver llegar un cambio de tendencia que puede ser esencial, en estos días en los que tocará conocer lo que puede pasar en breve.

Una de las partes del país en las que tendremos que empezar a prepararnos con ciertos detalles que, sin duda alguna, pueden convertirse en la antesala de algo más. Tocará conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que el tiempo será uno de los grandes protagonistas.

Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que parecerá que volvemos al invierno con un marcado desplome de las temperaturas que acabará llegando a una velocidad que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

Bajan las temperaturas en el Mediterráneo y vuelven las lluvias

Será mejor que saquemos el paraguas ante lo que está a punto de llegar, vuelven las lluvias ante un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede ser clave que tengamos en mente. Estaremos pendientes de un cielo que puede traernos lluvias abundantes en breve.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET desde su web los cambios serán más que evidentes en las próximas horas: «Se prevé una situación de inestabilidad en la mayor parte del país, con cielos nubosos o cubiertos desde primeras horas en regiones del norte peninsular, así como del sureste y de Baleares donde se prevén precipitaciones desde la mañana. En el resto, al principio cielos poco nubosos o con intervalos en general, aumentando la nubosidad a lo largo del día dejando chubascos y tormentas, localmente acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, que terminarán por afectar a la mayor parte del territorio exceptuando al tercio suroeste donde no se esperan. Se prevé que los chubascos y tormentas sean fuertes en amplias zonas de Baleares y de los tercios norte y este peninsulares, así como del centro; con probabilidad de ser muy fuertes dejando acumulados importantes a lo largo del día en el entorno del cabo de la Nao y con menor probabilidad en Baleares. Se esperan nevadas en el Pirineo por encima de 2000 metros. En Canarias, predominio de cielos nubosos con chubascos en las islas montañosas, pudiendo ser persistentes en La Palma, y cielos poco nubosos en el resto. Bancos de niebla matinales en el norte y sierras del sureste peninsular. Las temperaturas máximas descenderán en los archipiélagos, áreas mediterráneas y cuadrante sureste peninsular, aumentando en el cuadrante noroeste, centro norte y área pirenaica. Podrán ser notables los aumentos en el Cantábrico oriental y los descensos en puntos del interior sureste. En las mínimas predominarán los descensos en Canarias y el Cantábrico y los aumentos en el interior peninsular, con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montañas del norte».

Las alertas estarán activadas: «Soplará moderado el viento del nordeste y este en Canarias, Baleares y litorales del Levante y Cantábrico, del norte en los de Galicia y del oeste en regiones de Andalucía occidental. Viento flojo en el resto predominado las componentes este y sur en el tercio oriental y las oeste y sur en el resto. Chubascos y tormentas localmente fuertes en Baleares y en amplias zonas de los tercios norte y este peninsulares, así como del centro; con probabilidad de ser muy fuertes dejando acumulados importantes a lo largo del día en el entorno del cabo de la Nao y con menor probabilidad en Baleares».