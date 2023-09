43 años Todo sobre Inma Cuesta: su pareja, sus hijos y sus mejores películas y series

A sus 43 años, Inma Cuesta puede presumir de tener a sus espaldas una carrera brillante. Todo el mundo le recuerda por su participación en series tan míticas como ‘Águila Roja’, pero su trayectoria se remonta al teatro. Su primer proyecto importante llegó de la mano de Nacho Cano, quien le ofreció ser la protagonista de musical ‘Hoy no me puedo levantar’. Gracias a su esfuerzo y a su dedicación se ha convertido en una de las actrices más queridas de España, pero ¿cómo es fuera de cámaras? Lo cierto es que ha conseguido que su vida privada quede fuera del mundo del espectáculo, aunque ya han trascendido muchos datos.

Su primer papel protagonista en televisión fue en ‘Amar en tiempos revueltos’, una ficción que no tardó en convertirse en un éxito. Inma dio lo mejor de sí misma y no tardaron en interesarse por ella otros directores, por eso le propusieron dar el salto a la gran pantalla. Su primera película la grabó en 2007 junto a Asier Etxeandía, Alejo Sauras, Diego Paris y Terele Pávez. Se llamaba ‘Café solo o con ella’ e Inma recibió muy buenos comentarios por parte de los críticos.

Inma Cuesta tiene dos hijos

Enero de 2023 fue especial para Inma Cuesta, pues anunció que estaba esperando a su segundo hijo. Mantiene una relación sentimental con Ángeles, una mujer muy discreta que ha tardado mucho tiempo en salir a la luz pública. Había tanta expectación por ver quién ocupaba el corazón de Inma que durante un tiempo se le relacionó con la cantante Vanesa Martín, pero más adelante se descubrió que estos rumores no eran ciertos porque la artista está enamorada de la presentadora Mónica Carrillo.

Inma Cuesta siempre ha sido prudente, por eso no es habitual que hable de su vida. Pero a principios de año anunció que estaba embarazada. Ya tenía una hija por fecundación in vitro y para ampliar la familia siguieron el mismo método. La artista amplió la familia cuando tenía 42 años y contó con el apoyo y el amor de Ángeles. Esta última es una gran profesional, trabaja como guionista y tiene su propia productora. Además de ejercer como profesora de universidad.

La novia de Inma Cuesta, embarazada en 2019

Ángeles se quedó embarazada en 2019, por eso años después fue Inma la que se sometió al proceso de fecundación in vitro. “Hemos formado una familia preciosa y estamos muy contentas”, declaró la actriz en la revista ‘¡HOLA!’ y fue una de las únicas veces que ha hablado del tema. Considera que hay cosas que no debe compartir con el público, pues su pareja no es famosa y no tiene intención de convertirse en noticia. Eso sí, atraviesan un momento fantástico y en ningún momento intentó esconder su embarazo.

El motivo por el que la arista es tan reservada

El público valoró a Inma desde que protagonizó la película ‘La novia’. A partir de ese momento empezó a surgir un interés por su vida privada, así que ella dio un paso adelante y explicó por qué estaba en silencio. Lo primero que hizo fue dejar claro que nunca había intentado de ocultarse. “No llevo mi vida en secreto, simplemente, no hablo porque es mía”, dijo con total naturalidad. Fue en 2021 cuando se hizo pública su historia con Ángeles, pero ninguna de las dos hizo nada para llamar la atención de los medios.