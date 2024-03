Roberto Brasero habla claro y lo que nos espera tras la borrasca Nelson no nos va a gustar nada

Roberto Brasero habla muy claro sobre lo que nos espera tras el paso de la borrasca Nelson, no será la última de esta Semana Santa, llega otra. Parece que estamos pendientes de un cielo que será el gran protagonista de estos días que estamos dejando atrás. Nos enfrentamos a unos días en los que parece que no vamos a dejar el paraguas en casa.

Estas vacaciones pasadas por agua, acabarán de la misma forma que empezaron con la mirada puesta a algunos ingredientes que son fundamentales. Habrá llegado el momento de empezar a prepararse para lo peor, con una recta final con más y más mal tiempo.

Habla claro Roberto Brasero

Hay un profesional del tiempo que nos ha dicho la verdad desde un primer momento, Roberto Brasero ya advirtió de que podríamos ante la Semana Santa más lluviosa de los últimos tiempos, con temperaturas por debajo de lo que sería habitual. Lo cierto es que ha acertado en todo, hemos vivido unos días totalmente invernales, con una lluvia, frío y viento que solo él se habría atrevido a adelantar.

Este escenario era uno de los que jamás hubieran imaginado que tendríamos y que quizás nos sorprenda un poco lo que acabe sucediendo detrás. Un cambio de rumbo que será fundamental y que acabará haciendo que muchas fotos de esta Semana Santa sean con el paraguas en mano.

La situación no podría haber sido más dramática, obligando incluso a suspender más de un evento marcado por el temporal. Procesiones afectadas y playas que han sido arrasadas por este tiempo, viento y frío que nos ha dejado en una situación especialmente complicada. Tocará esperar para ver qué es lo que nos está esperando en estas jornadas de final de marzo que nos esperan.

De momento la primavera ha empezado con gran inestabilidad, con esa lluvia que hemos deseado, que llegará con fuerza y se ha acabado convirtiendo en una dura realidad. Son tiempos complicados que acabarán marcando un antes y un después, en un calendario cuyas vacaciones habrán sido especialmente desagradables para los que querían sol y playa o buen tiempo simplemente.

Los amantes del invierno las habrán disfrutado y las seguirán disfrutando ante este cambio de ciclo que parece que sigue siendo una realidad y que podría acabar marcando el destino de esta operación retorno.

Llega otra borrasca tras la borrasca Nelson

Parece que el tren de borrascas de estos días nos sigue a una velocidad que cuesta de creer para uno de los meses de marzo más fríos y lluviosos de los últimos tiempos. Ha nevado más en marzo que en enero o en febrero, si atendemos a los registros de determinadas estaciones que cierran la temporada por todo lo alto.

La previsión de Roberto Brasero no deja lugar a dudas: “La borrasca Nelson seguirá afectándonos durante el sábado y de nuevo vemos lluvias en muchas zonas, prácticamente en toda la península, en forma de chaparrón o tormentas que podrían caer en cualquier momento de la jornada, alternándose con ratos de sol. Esos claros podrían durar más en el Cantábrico, el valle del Ebro y el sureste mientras que las lluvias podrían ser más persistentes en el oeste de Galicia y sur de Andalucía. En Baleares no se esperan lluvias y en Canarias podría llover de forma débil en el norte de las islas occidentales quizá algo más en La Palma. Un sábado revuelto, pero en general con lluvias no tan abundantes como las de jueves y viernes y vientos ya no tan fuertes salvo en la mitad sur del litoral mediterráneo peninsular donde seguirían siendo intensos.”

Sigue esta previsión marcada por las lluvias y la inestabilidad: “El domingo, último día para muchos de la Semana Santa, seguirá ese tiempo adverso. Ya se habrá marchado la borrasca Nelson pero otros frentes atlánticos seguirán llegando y puede que otra borrasca entre por el sur de nuevo con lluvias fuertes. AEMET habla de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones casi generalizadas, algo menos probables en el bajo y medio Ebro y lluvias que serían más abundantes en la vertiente atlántica, Andalucía mediterránea y Pirineos, “sin descartar que sean localmente fuertes o persistentes en el sur y este de Andalucía”. Atención el domingo ala nevadas si transitan por carreteras de montaña de la mitad norte o en las sierras del sureste. Cota de nieve: 900/1400 m en el cuadrante noroeste. En descenso hasta 1100/1300 m en el Pirineo, hasta 1100/1400 m en la Ibérica oriental y en el entorno de la meseta Sur y hasta 1200/1600 m en el sureste. Soplará viento intenso de componentes sur y oeste, con intervalos fuertes o rachas muy fuertes en el litoral atlántico andaluz, litoral mediterráneo peninsular, Baleares, sistema Ibérico e interior de Valencia. En Canarias soplará viento moderado de componentes oeste y norte, amainando .Si se puede retrasar el viaje mejor dejarlo para el lunes que será un tiempo más tranquilo.”