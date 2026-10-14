Preguntan a los acampados de Sol en qué trabajan y las respuestas ya son historia: «Yo no trabajo ni estudio, no me gusta ni la escuela, ni la cárcel ni el trabajo»

19 días y 19 noches -que parecen 500 como las de Joaquín Sabina- llevan los acampados de la Puerta del Sol ocupando el kilómetro 0 de la capital reclamando cosas, muchas cosas. Tantas cosas reclaman que los sindicatos CCOO y UGT han convocado hasta una huelga general por un problema que supuestamente comenzó siendo de vivienda pero que no han podido dejar pasar para hacerlo suyo.

Casi 20 millones de asalariados están llamados a la huelga general el próximo 11 de noviembre en la que se reclamarán «salarios, vivienda y precios», un lema que han usado los sindicatos para darle un toque más laboral y poder convocar el paro general por unas protestas que comenzaron por el desahucio de Maricarmen.

Durante 19 días los acampados de Sol han hecho suya la emblemática plaza madrileña y no les falta de nada. Mapas para no perderse entre las tiendas de campaña, puestos de comida, puntos de información y hasta zona de teletrabajo, porque sí, ellos aseguran que desde la Puerta del Sol hay quien trabaja. Y claro, hay quien duda de esto.

Por eso Sara, la creadora de contenido conocida en redes como Mamireporter, se ha desplazado hasta la Puerta del Sol para preguntar en qué trabajan los acampados y cómo lo hacen para compaginar su profesión con su labor reivindicativa.

«Allí me han dicho que aquí no trabajáis». Así comienza el vídeo que ya se ha hecho viral en las redes sociales de España y que acumula 177.000 me gustas y 19.000 comentarios en Instagram porque cada segundo vale su peso en oro.

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Mamireporter entrevista a dos de los jóvenes que llevan más de dos semanas acampados en Madrid y les da la oportunidad de desmentir todos los rumores sobre sus carreras profesionales pero las respuestas ya son historia de España.

«Esa es su creencia», comienza respondiendo una de las jóvenes a la reportera. «Aquí hay algunos que trabajamos y estudiamos», a lo que Mamireporter le pregunta en qué trabaja ahora mismo y aquí viene la primera frase: «Ahora mismo no estoy trabajando pero soy recepcionista de hotel».

No sabía la reportera todavía lo que venía después cuando le preguntó al otro entrevistado por su situación: «Yo no trabajo ni estudio, no me gusta ni la escuela, ni la cárcel ni el trabajo», decía el joven.

Lejos de rendirse, Sara pregunta a otros dos chicos y les da la oportunidad de responder a quienes dicen que son unos vagos: «¿Trabajáis?», pregunta Mamireporter, a lo que los jóvenes dicen que «ahora justo no por temas de despidos» pero que si hace una encuesta encontrará «gente, trabajando, estudiando y las dos a la vez». Ha debido ser mala suerte que cuatro de cuatro entrevistados ahora mismo no trabajen.

«Seguro que mucha gente que trabaja y estudia, hay de todo», dice la creadora de contenido para finalizar el vídeo.