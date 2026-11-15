La reflexión de Mari Carmen, maestra trabajando en España: «Me llama la atención la falta de respeto de los alumnos a la hora de vestir»

Mari Carmen es una maestra que ha puesto el foco en una cuestión que considera esencial dentro de la educación: la forma de vestir de los estudiantes. La docente recuerda que, cuando ella iba al colegio, era habitual llevar uniforme y cuidar la vestimenta con sumo detalle.

«El cuellito tenía que ser almidonado», explica al recordar aquella época y compararla con la situación actual, en la que, según afirma, muchos alumnos acuden a clase «de cualquier manera vestidos». «Ahora yo veo a los chicos que van al colegio, sobre todo a las chicas, con unos mini-shorts, que no sé si son unos mini-shorts o un cinturón ancho», señala.

El testimonio de Mari Carmen, maestra trabajando en España

Bajo su punto de vista, la ropa no es simplemente una cuestión de apariencia personal, sino que también refleja la consideración que se tiene hacia el centro educativo y hacia las personas con las que se comparte ese espacio. Por este motivo, considera que los colegios e institutos pueden enseñar a los jóvenes a cuidar su imagen y comprender las normas de convivencia.

Asimismo, defiende que la educación debe abarcar aspectos que van más allá de las asignaturas. «Hay que educar también en el buen gusto y en el respeto al sitio donde vas, porque no vas igual a una boda que a la piscina», sostiene. Sus palabras en el programa «Herrera en Cope» han vuelto a poner sobre la mesa un debate habitual entre las familias: si el uniforme escolar debería implantarse en más centros educativos.

Quienes defienden esta opción consideran que puede ayudar a establecer unas normas compartidas y reducir las diferencias entre los estudiantes. En cambio, otras familias consideran que la elección de la ropa debe ser una decisión personal y familiar. En cualquier caso, Mari Carmen insiste en que la vestimenta es sólo una parte de una cuestión educativa más amplia, relacionada con los valores y el comportamiento de los jóvenes. «La falta de respeto que hay a la hora de ir vestido creo que indica muchas cosas», apunta.

Por otro lado, Mercedes, que ha trabajado 41 años como docente, ha comparado la disciplina más estricta de décadas anteriores y la mayor flexibilidad que, a su juicio, existe actualmente en las aulas. Esta profesora jubilada, partidaria de mantener los deberes , recuerda que «nos exigían que bajáramos el nivel para intentar igualar, muchas veces, el nivel más bajo que había dentro de un aula».

Informe PISA

El debate sobre la educación también ha contado con la intervención de Antonio Agredano, que ha puesto el foco en los resultados de España en el Informe PISA de 2025. El colaborador ha cuestionado la tendencia a reducir los niveles de exigencia para adaptar la enseñanza a los alumnos con mayores dificultades. Además, ha advertido de las posibles consecuencias que esto puede tener en su preparación profesional. Según ha señalado, «en un mercado global laboral, los jóvenes españoles con una mala formación van a competir con jóvenes con mejores formaciones».

Los resultados de España en el Informe PISA han alcanzado sus peores registros desde que comenzó esta evaluación internacional en el año 2000. En la última edición participaron 760.000 estudiantes de 90 países, entre ellos 30.000 españoles. Respecto a 2022, el alumnado español perdió 23 puntos en comprensión lectora, 16 en matemáticas y 8 en ciencias. Las puntuaciones se situaron en 451, 457 y 477 puntos, respectivamente, por debajo de las medias de los países desarrollados, que alcanzaron 461, 463 y 482 puntos. Según la OCDE, 20 puntos equivalen aproximadamente a un curso escolar.

En este contexto, España ha obtenido resultados en comprensión lectora significativamente inferiores a los promedios de la OCDE y de la Unión Europea. En concreto, el 68% de los alumnos españoles es capaz de identificar la idea principal de un texto de extensión moderada, encontrar información siguiendo criterios explícitos y realizar reflexiones sobre su contenido.

Sin embargo, sólo el 2% alcanza los niveles más avanzados de lectura, frente al 6% de media de la OCDE. Esta pérdida de rendimiento no afecta exclusivamente a España, sino que constituye una tendencia en numerosos países. Entre 2015 y 2025, la puntuación media en lectura de los países de la OCDE descendió 28 puntos.

Por su parte, los resultados en matemáticas también muestran una situación desfavorable para España, ya que ha retrocedido 22 puntos. Por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid vuelve a situarse en primera posición, seguida de Castilla y León y Cantabria, que presentan los mejores resultados en esta competencia.

Asimismo, en ciencias, el rendimiento medio de los estudiantes españoles también se sitúa por debajo del promedio de la OCDE. Entre las comunidades autónomas y ciudades españolas, Madrid obtiene la mejor puntuación media estimada, seguida de Castilla y León y Asturias.En la comparación internacional, España queda por detrás de países como Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda, Polonia, Bélgica, Alemania y Eslovenia. Japón y Estonia, por su parte, figuran entre los países con mejores resultados en ciencias.