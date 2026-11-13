Los meteorólogos ponen fecha al cambio del invierno en España: en 30 años tendrán la mitad de olas de frío y temperaturas suaves por la noche

Las previsiones de un estudio publicado por la revista científica Atmospheric Research apuntan a que los inviernos de mediados de este siglo serán considerablemente más suaves que los registrados en las últimas décadas. El trabajo se basa en la investigación de la evolución de los episodios de frío en la península ibérica.

Según sus resultados, el número de jornadas afectadas por olas de frío podría reducirse prácticamente a la mitad en el periodo comprendido entre 2021 y 2050, en comparación con los datos de 1971 a 2000. La intensidad de estos fenómenos también disminuiría entre un 43% y un 54%, dependiendo de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Las noches serán cada vez menos frías

Uno de los cambios más destacados tendrá lugar durante las horas nocturnas. Las temperaturas mínimas están experimentando un incremento más rápido que las máximas. Esta tendencia refleja los datos meteorológicos registrados en España. Esto significa que, incluso durante los meses tradicionalmente más fríos, será cada vez más habitual encontrar noches con temperaturas relativamente suaves.

Los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) respaldan esta evolución. En su último balance climático disponible, las temperaturas mínimas del invierno se situaron 1,6 grados por encima de los valores habituales, mientras que las máximas registraron una anomalía de 0,3 grados. Esta diferencia evidencia que el calentamiento está teniendo un efecto especialmente acusado durante la noche.

La consecuencia será una disminución de las heladas y de las jornadas con temperaturas bajo cero, además de una menor acumulación de nieve en zonas de montaña de altitud media. Las características del invierno serán diferentes a las que tradicionalmente han marcado esta estación en buena parte del territorio.

El cambio en los inviernos españoles

Las previsiones no parten únicamente de modelos científicos, sino que también encuentran respaldo en la tendencia de los últimos años. Según los registros de la AEMET, los ocho inviernos anteriores fueron más cálidos de lo habitual. El correspondiente a 2025-2026 se situó entre los nueve más cálidos desde que comenzaron los registros en 1961, con una temperatura media peninsular un grado superior al promedio climático.

Los especialistas advierten que una reducción de las olas de frío no significa que vayan a desaparecer por completo. Todavía podrán producirse irrupciones de aire polar y episodios de temperaturas extremadamente bajas, aunque su frecuencia sea menor. De hecho, esta menor exposición al frío podría provocar que la población esté menos preparada cuando llegue un episodio excepcional.