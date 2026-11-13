Nubosos y lluvias en Andalucía hoy: se prevén vientos moderados, según AEMET

Cielos nubosos predominarán en el conjunto del territorio andaluz, acompañados de precipitaciones débiles a moderadas, especialmente intensas y persistentes en las sierras. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso en la vertiente mediterránea, mientras que las máximas permanecerán estables. Se esperan vientos flojos a moderados de componente oeste, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo oriental.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 13 de noviembre

Ambiente húmedo con probabilidad de lluvia

en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza de manera tímida este jornada, con una cobertura nubosa que promete un estreno fresco y húmedo en la mañana. A medida que avanza el día, la probabilidad de chubascos se hace más intensa, convirtiendo la atmósfera en un telón de fondo cargado y húmedo, en el que el viento sopla desde el sureste, arrastrando consigo un murmullo constante de 15 km/h. Las temperaturas oscilan entre los 14 grados al amanecer y alcanzan un máximo de 23 durante las horas más cálidas, aunque la sensación térmica podría acompañar a la cifra real, sumando un matiz más cálido en el interior.

Ya por la tarde, el cielo se tornará un poco más amenazante, con probabilidades muy altas de lluvia que podrían corroborar los pronósticos. La tarde-noche se anticipa igualmente lluviosa, con el sol que se ocultará tras las nubes a las 18:14, dejando a la ciudad en una penumbra húmeda. La humedad, que llega hasta un 100%, realza la experiencia de un Sevilla que hoy se encuentra bajo la influencia de un tiempo caprichoso, donde cada gota será un recuerdo de la naturaleza vibrante que abraza a esta hermosa ciudad.

CÃ³rdoba: tarde lluviosa y ventosa en marcha

Nubes oscuras envuelven Córdoba esta mañana, presagiando un día de inestabilidad en el que el viento fuerte prometen alterar la rutina habitual. Las primeras horas del día comienzan frías, con temperaturas que descienden a 13°C y un cielo cubierto que da paso a lluvias intensas con una probabilidad del 100%. A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará los 22°C, pero el ambiente seguirá siendo pesado y cargado de humedad.

La tarde se presenta como un contraste notable; el cielo se mantendrá gris, pero las lluvias persistentes seguirán haciendo su aparición, sin tregua. El viento, que soplará a 15 km/h durante el día, podría alcanzar rachas de hasta 30 km/h, aportando una sensación térmica más baja. Con tanta inclemencia, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad podrá resultar agobiante.

En Huelva, ambiente agradable con posibilidades de lluvia

El tiempo en Huelva durante la mañana se presenta con temperaturas agradables que rondan los 16 grados y aunque el cielo estará ligeramente nublado, las probabilidades de lluvia son bajas. A medida que avance el día, el ambiente se mantendrá fresco con máximas que alcanzarán los 23 grados y aunque se espera un aumento en la posibilidad de lluvia por la tarde, el viento será suave.

Es un día perfecto para disfrutar de un paseo por la costa o hacer actividades al aire libre, siempre con un paraguas a mano por si acaso. Disfrutar del aire libre con amigos o familiares puede ser una excelente manera de aprovechar este tiempo templado y variable.

Cielo nublado y posibilidad de lluvia en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con un cielo que, aunque cubierto, brinda una atmósfera especial. Con una probabilidad de lluvia del 100% tanto en la madrugada como durante la tarde-noche, es probable que los paraguas sean compañeros inseparables. A medida que avanza la mañana, las temperaturas rondarán los 19°C y la sensación térmica se sentirá un poco más fresca, alcanzando los 18°C. La humedad, alta durante todo el día, aportará una sensación pesada al ambiente.

Por la tarde, el cielo seguirá nublado y las temperaturas máximas llegarán a los 22°C. El viento, que soplará con una velocidad media de 15 km/h desde dirección oeste, podría presentar ráfagas de hasta 30 km/h. Con unas 10 horas de luz, desde la salida del sol a las 08:00 hasta la puesta a las 18:17, se espera que el tiempo se mantenga variable, así que es mejor estar preparados para cualquier eventualidad.

JaÃ©n: ambiente inestable y lluvias constantes

La jornada en Jaén comienza con un ambiente inestable, ya que la mañana se presenta muy nublada y con altas probabilidades de lluvia. Las temperaturas rondan los 15°C, lo que crea una sensación fresca. A medida que avance el día, la situación empeorará, con lluvia asegurada tanto en la tarde como en la noche y los cielos seguirán cubiertos. Se recomienda llevar paraguas y optar por ropa impermeable, ya que el tiempo no mejorará y la tarde podría resultar especialmente desagradable.

Cielo nublado y chubascos intermitentes en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un fresco inicio con temperaturas alrededor de 15 grados, mientras el cielo muestra una ligera nubosidad. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 23 grados, aunque no se escapará de los chubascos intermitentes que comenzarán a media mañana.

Sin embargo, la tarde se plantea intensa, con una probabilidad del 100% de precipitaciones. Se recomienda a los ciudadanos tener a mano un paraguas, ya que se anticipan lluvias significativas en la tarde-noche, cuando la humedad alcanzará su punto máximo.

Granada: cielo nublado con lluvia frecuente

La jornada en Granada se presenta con un cielo mayormente nublado y una alta probabilidad de lluvia que nos acompañará desde la madrugada hasta la noche. Las temperaturas estarán frescas, oscilando entre los 11 y 19 grados, con una sensación térmica que podría intensificarse en determinadas horas.

A medida que avance el día, la lluvia será inevitable, así que será prudente llevar un paraguas a mano y optar por ropa adecuada para el clima. A pesar de las nubes, la ciudad mantendrá su encanto, así que no olvides disfrutar de una buena taza de café para acompañar el día.

AlmerÃ­a: aire fresco con posibles lluvias

Las primeras horas traen un aire fresco y sereno a Almería, con temperaturas que rondan los 16 grados y un cielo que se mantiene despejado. A medida que avanza la jornada, el mercurio irá subiendo, alcanzando máximas de 23 grados por la tarde, aunque el viento del sur, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h, aportará sensación de frescura.

Por la tarde, existe un 25% de probabilidad de lluvias puntuales, así que se recomienda tener a mano un paraguas. La humedad variará entre el 60 y el 85%, creando un ambiente variable que añadirá un toque dinámico al día. Al caer la noche, el termómetro descenderá a 17 grados, proponiendo un cierre fresco a la jornada.