Peligro en Wallapop: así es la nueva estafa que te deja sin dinero y sin producto

Las plataformas de compraventa de segunda mano, como Wallapop o Vinted, han democratizado la reutilización de productos, fomentando un consumo más responsable y respetuoso con el medio ambiente. Sin embargo, detrás de ésta aparente bondad, acecha una realidad oscura: el riesgo de caer en manos de estafadores.

El modus operandi de los estafadores es ingenioso pero, al mismo tiempo, muy simple: se presentan como compradores legítimos, negocian el precio de un producto de segunda mano y, una vez acordada la venta, realizan el pago. El vendedor envía el artículo siguiendo las indicaciones de la plataforma y el comprador lo recibe sin sospechas. Todo parece transcurrir con normalidad, hasta que se descubre el fraude.

Así funciona la estafa en Wallapop

Recientemente, un usuario de X compartió su experiencia como víctima de una estafa que, por desgracia, cada vez es más común en Wallapop. El estafador se hace pasar por un comprador normal y corriente y, tras negociar el precio de un artículo, accede a las condiciones de venta y realiza la transacción. Hasta este punto, todo parece estar en orden. El vendedor, conforme a las políticas de la plataforma, envía el producto, y el comprador lo recibe en poco tiempo.

El problema surge cuando el comprador inicia una disputa alegando que el producto recibido no está en las condiciones descritas, mostrando fotos de supuestos daños. Sin embargo, aquí radica la trampa: las imágenes no corresponden al artículo adquirido, sino a otro similar en peores condiciones. Con estas pruebas falsas, el estafador persuade a Wallapop de que ha sido engañado por el vendedor.

Si el vendedor no puede rebatir las acusaciones con pruebas contundentes, Wallapop suele fallar a favor del comprador, devolviéndole el dinero. Entonces, el estafador devuelve un producto defectuoso, conservando el artículo en buen estado y recuperando el dinero.

Cuidado con el phishing

Por otro lado, Fernando Fabiani, conocido como @FernandoFabiani en X, compartió su experiencia cercana con una estafa de phishing en Wallapop. Todo comenzó cuando tenía unos patines en venta por 35 euros y recibió un mensaje de la aplicación anunciando la venta del artículo. Sin embargo, algo no cuadraba: el nombre del supuesto comprador estaba etiquetado como Wallapop.

A pesar de las señales de alerta, Fabiani proporcionó su dirección de correo electrónico. Minutos después, recibió un correo electrónico, supuestamente Wallapop, indicándole que para completar la compra debía seguir ciertas instrucciones. Fue así como accedió a un enlace que lo llevó a una página fraudulenta, donde debía confirmar los detalles de la venta. La página parecía auténtica y tenía incluso una sección para obtener el dinero de la venta.

Sin embargo, al intentar obtener el dinero, se le solicitó información bancaria. Aunque la página tenía un aspecto muy realista, Fabiani se dio cuenta del engaño y denunció el incidente a la Policía. Esta situación demuestra lo fácil que es caer en estas estafas, incluso para usuarios habituales de la aplicación.

He estado a punto de caer en intento de estafa por phishing en @wallapop. Os cuento…#ahílollevas — Fernando Fabiani 💯 (@FernandoFabiani) April 20, 2024

El ‘timo de la doble llamada’ del que alerta la OCU

Cuidado con las llamadas telefónicas que anuncian aumentos en tu tarifa de telefonía y mencionan a la OCU para ganarse tu confianza. Es probable que estés siendo víctima de un engaño diseñado para que cambies de operadora o para obtener tus datos personales.

El «timo de la doble llamada» es una estafa que ha afectado a clientes de diversas operadoras. Los estafadores se hacen pasar por representantes de compañías de telefonía y mencionan a OCU para convencer a los usuarios de que cambien de proveedor.

El vishing, una forma de estafa telefónica, está en constante aumento. En estas llamadas fraudulentas, los delincuentes utilizan el nombre de OCU como parte de su estratagema para engañar a los usuarios.

La trama de esta estafa implica dos llamadas consecutivas: primero, el usuario recibe una llamada falsa de su compañía actual anunciando un aumento en la tarifa. Luego, recibe otra llamada de una compañía diferente ofreciendo una supuesta oferta mejorada, a veces mencionando que OCU la recomienda. Todo esto es falso y busca que el usuario cambie de proveedor sin motivo.

La nueva normativa sobre llamadas comerciales no solicitadas aún no ha logrado detener estas prácticas fraudulentas, donde la empresa que llama no se identifica correctamente. Desde la OCU, denuncian la dificultad para identificar a los responsables de estos números de teléfono utilizados en llamadas engañosas.

Para identificar posibles estafas telefónicas, presta atención a ciertas señales de alerta, como recibir dos llamadas seguidas en un corto período de tiempo, ser informado de aumentos de tarifa por teléfono en lugar de por escrito, o si la nueva oferta no se identifica correctamente o menciona falsamente el respaldo de OCU. Ante cualquier duda, es mejor desconfiar y verificar la información antes de tomar una decisión.