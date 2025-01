La nieve ya está en España: aviso urgente por nevadas que pueden ser históricas

La llegada de una masa de aire polar provocará un descenso significativo de la cota de nieve hasta los 800 metros, un fenómeno que ya se está manifestando en diversas zonas del país, aunque se prevé que las condiciones más severas están por llegar.

El panorama invernal se intensifica con la presencia del tren de borrascas, especialmente la borrasca Herminia, que ha propiciado las primeras nevadas. Esta situación meteorológica anticipa jornadas particularmente complejas, marcando el inicio de lo que podría ser un período invernal histórico.

Es fundamental prepararse para estas condiciones meteorológicas adversas, ya que el descenso de temperaturas y las precipitaciones en forma de nieve podrían afectar significativamente a numerosas zonas del territorio. Este cambio radical en el patrón meteorológico sugiere la llegada de un invierno especialmente riguroso que podría dejar huella en los registros históricos.

Ya está aquí la nieve

Después de unos días en los que quizás hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta un cambio importante, tenemos por delante una situación que puede acabar siendo la que marque la diferencia. Sin duda alguna, volvemos a sufrir las consecuencias de un invierno que puede llegar a ser el que marque estas jornadas.

Es hora de empezar a visualizar determinadas situaciones que serán las que marcarán un antes y un después. Por lo que, habrá llegado ese momento de hacer realidad algunas situaciones cambiantes que serán las que nos invitarán a sacar la chaqueta y el abrigo. Será mejor que empecemos a ver ese cambio en determinados puntos del país.

El frío polar que está a punto de hacer acto de presencia será el que nos afectará de lleno, de la mano de unas tormentas con nieve que harán bajar la cota en picado. Nos preparamos para darlo todo y empezar a visualizar estos cambios que quizás hasta el momento no veíamos. Aunque el invierno ha tardado mucho en llegar, ha acabado siendo un cambio radical que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. Los mapas del tiempo no dejan ninguna duda de lo que nos espera.

La cota de nieve se desplomará hasta los 800 metros

El comunicado urgente de la AEMET no deja lugar a dudas, estamos ante una situación que realmente puede llegar a afectarnos de lleno, en unos días en los que todo es posible. Por lo que, habrá llegado el momento de comenzar a pensar en lo que nos espera y en la situación que tenemos por delante.

Es momento de empezar a visualizar algunos cambios importantes que pueden llegar a ser los que marcarán la diferencia. La borrasca Herminia hará de las suyas en estas próximas horas. Tal y como nos dice la previsión del tiempo: «El lunes será el día más adverso del episodio. El viento del suroeste arreciará, con rachas muy fuertes superando los 70-80 km/h en amplias zonas de la Península y en Baleares, siendo más intensas en zonas de montaña y menos probables en el suroeste y depresiones del nordeste. A últimas horas del día empezará a amainar en el cuadrante noroeste. Continuará el temporal marítimo en Galicia y el Cantábrico con olas de hasta 8-10 m de altura significativa, y empezará, aunque con menor intensidad, en el Mediterráneo y Alborán, con olas de 3-4 m. Continúan también las precipitaciones generalizadas del día anterior, menos probables en litorales mediterráneos. Lo más significativo será la entrada de una masa de aire marítimo polar más frío durante la segunda mitad del día, lo que hará descender la cota de nieve hasta unos 800-1000 m en el cuadrante noroeste y hasta los 1200-1400 m en Pirineos, sistema Ibérico y sistema Central, pudiéndose registrar acumulados significativos».

Siguiendo con la misma previsión: «El martes el escenario más probable es que el viento gire a oeste, amainando en general salvo en las depresiones del nordeste. Aún se esperan rachas muy fuertes en litorales del Cantábrico, zonas de montaña, mitad este peninsular y en Baleares, sin descartarlas de manera local en el res- to. El temporal marítimo perderá intensidad. Continuarán las precipitaciones generalizadas, pero tendiendo a remitir durante la tarde. La cota de nieve estará entre los 800-1000 m en la mitad norte peninsular y los 1000-1300 m en la mitad sur. Se esperan por tanto nevadas en los principales sistemas montañosos de la Península así como en zonas aledañas. El miércoles dejaremos de estar bajo la influencia de Herminia, pero llegará una nueva y profunda borrasca atlántica, aunque aún existe incertidumbre sobre la posición de la misma. Se espera que arrecie de nuevo el viento de componente oeste, con rachas muy fuertes en el noroeste peninsular, con posibilidad de ser localmente huracanadas en zonas de alta montaña y litorales expuestos. De nuevo habrá temporal costero en Galicia y el Cantábrico, con olas de 6-8 m de altura significativa. En el resto de la Península la incertidumbre es mucho mayor. El escenario más probable es que sólo haya rachas muy fuertes en zonas de montaña, pero a día de hoy no puede descartarse que se extiendan a más zonas y que pueda haber también temporal costero en el Mediterráneo. Las precipitaciones volverían a ser generalizadas, con menor probabilidad en el área mediterránea y siendo más persistentes en Galicia, oeste del sistema Central y Pirineos. La cota de nieve ascendería progresivamente hasta los 1200-1400 m, volviendo a nevar en los principales sistemas montañosos, con los acumulados más significativos en la cordillera Cantábrica y el Pirineo occidental».