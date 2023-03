La misteriosa llamada de Froilán a una colaboradora de Telecinco: sale a la luz la verdad

Ya no lo pueden negar. Froilán y una famosa colaboradora de Telecinco son amigos. El joven le llamó por teléfono para pedirle un favor, ella compartió este dato con alguien y ese alguien se ha ido de la lengua. “Me ha traicionado”, ha sido el comentario exacto que ha hecho la tertuliana.

La llamada de Froilán a una colaboradora de Telecinco

¿Quién es la afortunada que ha sabido ganarse la confianza de Froilán?Hablamos de Makoke, la exmujer de Kiko Matamoros. La malagueña ha explicado que son amigos desde hace tiempo.

Froilán lleva demasiado tiempo en el centro de la polémica y está cansando, no sabe cómo frenar los escándalos que rodean su figura pública. Su madre y su abuelo han pensado que la única opción es que se aleje de España durante una temporada. Por eso el joven está viviendo en Abu Dabi. Es una medida temporal, de hecho él estaría deseando regresar a su país. Piensa que es injusto. Según cuentan en Telecinco, se siente una víctima de los medios de comunicación.

Froilán le ha pedido un favor a Makoke

El programa ‘Fiesta’, espacio presentado por Emma García, ha sido el autor de esta información. La presentadora desveló que uno de sus colaboradores mantenía una estrecha amistad con Froilán. No podía ser otra persona: Makoke. Según comentaron en Telecinco, ambos son grandes aficionados la ocio nocturno y se conocieron durante una fiesta. Después se han visto en otras ocasiones. La exmujer de Kiko Matamoros se sintió acorralada y pensó que lo más acertado era contar la verdad.

“Él me pregunta una cosa, algo muy natural, sencillo y vulnerable. Me llama con una preocupación. Tiene mi teléfono. Somos amigos, hemos coincidido y nos conocemos”, reconoce la colaboradora. Emma García se ha quedado realmente sorprendida. No sabía que la andaluza fuera amiga de personas tan importantes para la crónica social. Makoke se ha sentido bastante incómoda porque no quería que este dato viera la luz. No quiere que se malinterprete.

La colaboradora tiene un traidor

Makoke se ha quedado realmente sorprendida cuando ha escuchado a su presentadora dar la noticia. La tertuliana le contó a alguien cercano que Froilán le había llamado. Asegura que no lo hizo con mal intención, solamente fue un comentario. El nieto del rey emérito contactó con ella para pedirle ayuda con un tema que Makoke considera normal. “Es una duda que puede tener cualquier chaval”, comenta al respecto. Lo que no esperaba era que su amigo o amiga le fuera a traicionar. Ella le confió el secreto y esta tercera persona lo ha filtrado.

La polémica vida del sobrino del rey

Froilán ha saltado de escándalo en escándalo hasta que la infanta Elena ha decidido mandarle una temporada fuera de España. En un primer momento se intentó maquillar esta noticia. Aseguraron que era el joven el que había tomado la decisión, pero no es así. Varios medios de comunicación aseguran que él no quiere residir en Abu Dabi. Es una estrategia elaborada por su abuelo y por su madre. De momento estará allí hasta que pase la tormenta mediática. Noticias como la de Makoke no le ayudan a calmar la situación.