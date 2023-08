Mario Picazo lo confirma: EEUU ya avisó a España de la llegada de un huracán

EEUU ya avisó a España de la llegada de un huracán, un hecho insólito que Mario Picazo se ha encargado de confirmar. Uno de los meteorólogos más famosos de nuestro país no ha dudado en estudiar a consciencia unos mapas y datos que dan un resultado fatal. Ha sido el primero en advertir de la posible llegada de un huracán hasta nuestro país. Algo que muy pocos han sido capaces de confirmar y que Picazo no teme advertir, sus datos son abrumadores y no hay lugar a dudas de lo que nos espera.

El Mediterráneo un punto rojo del planeta que bate récords de temperatura y aporta una cantidad tremenda de vapor de agua a la atmósfera de la región. La anomalía histórica del mar en conjunto roza ya los +3C con un valor que ronda los 28C de media. Suficiente para que con las… pic.twitter.com/f43zReLAFN — Mario Picazo (@picazomario) July 25, 2023

Mario Picazo es noticia por confirmar una de las peores previsiones para nuestro país, la llegada de un terrible huracán que marcará el final del verano. Lo que parece imposible es posible en unos días en los que todo puede cambiar. Tal y como hemos visto en este vaivén de temperaturas arriba y abajo.

Los mapas del tiempo le han dado a Picazo un dato sobrecogedor que ha querido compartir en sus redes sociales. Una forma de llegar a todas las personas que advierte sobre algo que podría ser histórico en España. La ciencia no deja lugar a dudas sobre lo que está a punto de pasar, todos los datos apuntan a una anomalía que traerá cola.

Tal y como dice Mario Picazo: “El Mediterráneo un punto rojo del planeta que bate récords de temperatura y aporta una cantidad tremenda de vapor de agua a la atmósfera de la región. La anomalía histórica del mar en conjunto roza ya los +3C con un valor que ronda los 28C de media.”

Por el que en el mar está en el origen de esa circulación que es totalmente anómala y puede dejar a nuestro país a merced de una serie de fenómenos que quizás no hayamos visto en años. Este mar más caliente de lo habitual lo podemos sentir en primera persona al bañarnos y traerá consecuencias inesperadas.

Sigue la explicación de Picazo que pone los pelos de punta: “Suficiente para que con las condiciones de dinámica atmosférica ideales (cómo las que caracterizan a los huracanes del Atlántico) se pasee por sus aguas un huracán hecho y derecho. Será interesante ver qué tipo de escenario nos encontramos en la recta final del verano con las primeras incursiones de aire frío.” Tocará esperar para ver qué pasa en este final del verano que puede hasta traernos un huracán.