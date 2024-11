La jugarreta de Isabel Pantoja a su sobrina Anabel: «Tuvieron la excusa perfecta»

La relación entre Isabel Pantoja y su sobrina Anabel Pantoja parece haber llegado a un punto de quiebre definitivo. Según las declaraciones del periodista Antonio Rossi, el embarazo de Anabel habría sido utilizado por Isabel y su hermano Agustín Pantoja como «la excusa perfecta» para apartarla de su entorno laboral. La decisión está tomada, a pesar de que la influencer intenta disimilar. El problema es que la verdad solo tiene un camino y siempre termina viendo la luz.

Anabel Pantoja no solo ha sido una figura clave en la vida personal de Isabel, sino también un pilar de apoyo en su faceta profesional. Durante muchos conciertos de la cantante, la creadora de contenido desempeñó el rol de asistente de confianza, asegurándose de que todo funcionara a la perfección detrás del escenario. Sin embargo, esa relación aparentemente inquebrantable comenzó a deteriorarse, dejando entrever tensiones que hasta ahora no se habían hecho públicas.

Un momento clave que marcó la cercanía entre ambas fue el vídeo viralizado hace algunos meses en el que Isabel Pantoja, entre bastidores, reaccionaba emocionada al enterarse del embarazo de Anabel. Las imágenes mostraban un vínculo afectuoso y lleno de complicidad, pero según Rossi, esa conexión ya no existe.

«Isabel y Anabel están más lejos que nunca. No hay ni rastro de la relación que solían tener», comentó el periodista en un programa de televisión. Además, señaló que la ruptura no se limitó al ámbito profesional, sino que se extendió también al plano personal.

Anabel Pantoja se distancia de su tía Isabel

De acuerdo con Antonio Rossi, el embarazo de Anabel habría sido el motivo ideal para que Isabel y Agustín decidieran reemplazarla en sus funciones. «Tuvieron la excusa perfecta: la llegada de un bebé les permitió justificar su decisión de apartarla y optar por alguien más profesional», ha el periodista en ‘Vamos a Ver’, programa donde ejerce de colaborador.

Este cambio no solo impactó a Anabel en lo laboral, sino que evidenció un distanciamiento emocional significativo. «No se trata únicamente de que prescindieran de ella para los conciertos. Hace meses que no hay comunicación entre ambas. Es evidente que la relación está rota en todos los sentidos», ha afirmado Rossi.

Otro bebé llega a la familia Pantoja

Mientras tanto, otra noticia ha sacudido al mediático clan Pantoja: el embarazo de Isa Pantoja, hija menor de Isabel, quien espera su primer hijo junto a su marido, Asraf Beno. Este será el segundo hijo para Isa, que ya es madre de Albertito, fruto de su relación anterior con Alberto Isla.

Isa ha descrito esta nueva etapa como un renacer personal. «Este bebé me ha salvado la vida», ha confesado en una entrevista para ‘Lecturas’, refiriéndose al difícil momento emocional que ha atravesado debido al distanciamiento con la mayor parte de su familia.

La llegada al mundo de un nuevo bebé no ha sido suficiente para reestablecer los lazos con Isabel Pantoja. A pesar de ser la futura abuela, la cantante ha optado por mantenerse al margen y no ha realizado ninguna declaración pública.

Curiosamente, su hermano Kiko Rivera, con quien Isa tampoco mantiene relación, sí ha roto su silencio para felicitarla. «Aunque las cosas no estén bien, una nueva vida siempre es motivo de alegría. Enhorabuena, ojalá venga con mucha salud», expresó el DJ en un gesto inesperado que sorprendió a muchos.

Anabel Pantoja apoya a Chabelita

Por su parte, Anabel Pantoja, quien sigue siendo el único nexo entre Isa y el resto de la familia, también se mostró emocionada. «Ya sabes el amor que le tengo a mi príncipe, pero ahora sumamos otra bendición. Os deseo lo mejor en esta etapa tan especial», escribió al respecto. La influencer apoya a su prima y ha prometido que estará a su lado para todo lo que le haga falta.

A lo largo de los últimos años, Isabel Pantoja ha protagonizado varias polémicas relacionadas con su familia. Primero se distanció de sus hijos Isa y Kiko, con quienes ha mantenido una relación intermitente marcada por conflictos públicos y reproches. Ahora parece que la cantante también ha decidido apartarse de Anabel, quien hasta hace poco era una de sus mayores defensoras.

El aislamiento de Isabel podría estar influenciado por la figura de su hermano Agustín, quien según varias fuentes sería una de las personas con mayor influencia sobre sus decisiones. La relación entre Isabel y Anabel siempre fue estrecha, pero el control que Agustín ejerce en el entorno de la cantante habría sido determinante en esta nueva ruptura.

La situación no ha pasado desapercibida para los seguidores del clan, quienes se han mostrado divididos ante el tema. Mientras algunos defienden a Isabel, argumentando que tiene derecho a tomar decisiones sobre su vida personal y profesional, otros critican su aparente falta de empatía hacia su sobrina y su hija. ¿Qué bando ganará la batalla?