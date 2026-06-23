Una experiencia única en Parque Warner Beach: todo incluido, ‘flash pass’ y cama balinesa

Parque Warner Beach ofrece una experiencia única para disfrutar de este oasis acuático con las máximas comodidades. La opción de todo incluido (bebida y comida cada hora), flash pass (acceso preferente sin colas) y cama balinesa (con caja fuerte y una mayor privacidad) es garantía de un día inolvidable para las familias.

Esta combinación de extras es un complemento ideal que acompañará al visitante durante su recorrido por atracciones de agua de pura diversión y adrenalina. Junto a Parque Warner Madrid, este complejo de ocio localizado en el municipio de San Martín de la Vega, supone un escape perfecto para huir de las altas temperaturas en la ciudad, ofreciendo una inmersión en los universos de Hanna-Barbera y DC.

El producto All Inclusive (Todo Incluido) es una pulsera con un consumo amplio de alimentos y bebidas, excepto licores, donde hay un descuento del 50%. Su uso está disponible para distintos puntos de restauración, por lo que el visitante podrá elegir entre una amplia variedad de platos y menús: buffet, ensaladas, pizzas, hamburguesas, perritos calientes, patatas, snacks, helados, café y bollería. También para los mayores, el stand de Mahou en la zona de El Embarcadero permite saborear cervezas premium o tomar un tinto de verano.

Los restaurantes y puntos de Parque Warner Beach donde se puede hacer uso de esta pulsera individual son: DC Action Commissary; Gran Kahuna; Corner Kahuna; El Embarcadero; Food Truck Dinodog; Food Truck Scooby Ñam Ñam y Bamm Bamm. El todo incluido se ofrece en la página web desde 67 euros por persona adulta y desde 58 euros en la modalidad infantil (entre 100 cm y 140 cm).

Por su parte, el flash pass (pase rápido) es una adquisición vital para ahorrar tiempo en la fila a la hora de recoger tu flotador individual en todas aquellas atracciones incluidas en este servicio especial. Hay de dos tipos: ilimitado (46,90 euros online) y de 6 usos (29,90 euros). Con el ilimitado (pulsera naranja), tendrás preferencia en Superman: el vuelo; Wonder Woman: salto al paraíso; Batman: la sombra del murciélago; Harley Quinn: la huida; The Joker: el tubo de la risa; Aquaman, Black Manta y Río Loco.

Con un catálogo que supera las 13 atracciones acuáticas, Parque Warner Beach -abierto del 6 de junio al 6 de septiembre- está diseñado para garantizar la diversión de todos los visitantes, desde aquellos que buscan un día tranquilo hasta los adictos a las emociones fuertes. Además, las familias pueden disfrutar de Malibú Beach, una espectacular piscina de olas que recrea el auténtico ambiente playero.

Cama balinesa en Parque Warner Beach.

Para los momentos de descanso, una alternativa muy recomendable es el espacio de camas balinesas, un lugar idílico bajo la sombra de los árboles para el relax y la tranquilidad. La mejor manera de desconectar. Sin preocupaciones. Además, cada cama cuenta con una caja fuerte donde mantener las pertenencias seguras mientras se utilizan las atracciones. Al llegar al parque, se puede reservar la cama balinesa (2 plazas) con el modo All Inclusive en las taquillas (atención al cliente).

Para disfrutar de estos extras, es necesario adquirir la entrada principal. No duden en hacerse con ellos para que la visita sea perfecta. Éxito asegurado.