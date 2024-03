Eva Gónzalez se anima y habla sobre su situación sentimental: sus declaraciones no tienen desperdicio

La modelo y presentadora Eva González es uno de los rostros más destacados de nuestra crónica social, pero siempre ha intentado mantener su vida privada al margen de las cámaras. La cuestión es que se casó con Cayetano Rivera, hijo de Paquirri y Carmen Ordóñez, así que los reporteros siempre han seguido sus pasos muy de cerca. En las últimas horas ha hecho una excepción y se ha atrevido a hablar de su vida sentimental. Desde que se separó del maestro, a Eva no se le ha vuelto a conocer ninguna relación y ahora podemos confirmar que no ha tenido novio desde entonces. Durante la celebración del Día de Andalucía, el 28 de febrero, González dio unas declaraciones muy sorprendentes que no han dejado indiferente a nadie.

Eva González ejerció de maestra de ceremonias y entregó las Medallas de Andalucía y los reconocimientos de Hijo Predilecto. Juan y Medio recibió uno de estos galardones y la comunicadora aprovecho para pedirle un favor. Recordemos que Juan presenta un programa en Canal Sur destinado a encontrar pareja. El proyecto se llama ‘La tarde aquí y ahora’ y es todo un éxito, así que Eva le ha pedido participar en el mismo para ver si tiene la misma suerte que los concursantes. «Tal y como está el panorama, no está nada mal que alguien te eche una manita en estos temas. Voy a tener que hablar yo contigo, Juan», le ha dicho haciendo honor de su habitual sentido del humor.

A finales de 2022, Eva González rompió su matrimonio con Cayetano Rivera. Los rumores llevaban un tiempo en circulación, pero ninguno de los dos quería confirmar la noticia porque ambos son discretos e intentan protegerse de la prensa. La cuestión es que una conocida revista pilló a Cayetano Rivera con su nueva novia, una presentadora portuguesa llamada María Cerqueira. A partir de ese momento se corroboraron todas las sospechas. El entorno empezó a hablar y fuentes cercanas aseguraron que Eva y Cayetano habían decidido ser amigos.

Eva González y su filosofía de vida

Eva González se desplazó hasta el Teatro de La Maestranza de Sevilla para entregar los premios en el día de Andalucía. Fue en este evento donde confesó que está soltera, aunque esto no es ningún problema para ella. Ha optado por centrarse en su trayectoria profesional, una carrera imparable en la que parece no tener competencia. Presenta uno de los programas más potentes de Antena 3, el concurso ‘La Voz’. Durante una de las promociones de este reality, la modelo aseguró que no tenía miedo y que lo único que pedía era que se premiase el talento.

«A mí me da igual que haya más hombres o mujeres, quiero que haya buenos presentadores y profesionales en televisión. ¿Qué son hombres? Pues son hombres. ¿Qué son mujeres? Pues son mujeres. La verdad, no es algo en lo que me fije, no por nada, sino porque quiero que sean buenos profesionales», declaró muy orgullosa. En ese momento se dio cuenta de que sus palabras podían malinterpretarse y decidió matizar.

«Ese será el gran logro del feminismo, que se premie el talento, no la paridad, porque yo la paridad es algo en lo que no creo, porque si por ser mujer vas a poner a una mujer que no lo va a hacer tan bien como un hombre, no me vale. Lo que quiero es que los hombres que haya lo hagan muy bien, y que las mujeres que haya lo hagan muy bien».

¿Cuenta con el apoyo de Cayetano Rivera?

Eva González le ha confesado a Juan y Medio que necesita su ayuda para encontrar pareja, pero lo cierto es que está muy bien acompañada. Tiene un hijo con Cayetano Rivera y esa es la razón por la que nunca ha perdido el contacto con el torero. De hecho, después de la separación, se dejaron ver juntos y disfrutando de un bonito día en familia. Eva ha aprendido a ejercer su profesión desde la más estricta prudencia y no se plantea hacer ciertas cosas a cambio de dinero o fama. Eso sí, reconoce que todavía le queda mucho por aprender, a pesar de todos los años que lleva trabajando delante de las cámaras.

«Sigo aprendiendo, porque a pesar de llevar 20 años en televisión, si mañana me pongo delante de una cámara volveré a aprender algo nuevo. No lo sé todo, ni mucho menos, ni quiero tener esa sensación, porque debe de ser horrible. He vivido mi vida y mi profesión como me ha venido, aprendiendo muy poco a poco», desveló en ‘Vertele’.

Cuando tiene que comunicar algo importante, Eva acude a su cuenta de Instagram. Insiste en que no lo utiliza como una plataforma para seguir generando ingresos fuera de la pequeña pantalla. «Es que para mí las redes sociales no son un trabajo. A pesar de tener muchos seguidores, es un vehículo para atenderlos, que sepan un poco más de mí, que vean los looks que me pongo en los programas, estar un poco más cerca de la gente. Pero para nada es un vehículo profesional».