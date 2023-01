Los berrinches de Carmen Borrego en Telecinco: todas las veces que abandonó un plató entre lágrimas

Carmen Borrego no para de tener berrinches en Telecinco, ha tenido que abandonar el plató entre lágrimas ante la oleada de emociones que ha sufrido. La hija de María Teresa Campos culpa a la televisión de haber dinamitado la relación con su hijo. A punto de ser abuela se lamenta de no que no podrá conocer a su nieto, mostrando su desacuerdo con la decisión de la familia de su hijo. La mala relación con los suyos la ha llevado a pisar más de un plató de televisión que ha acabado inundando de lágrimas.

Todas las veces que Carmen Borrego ha abandonado un plató

Los berrinches de Carmen Borrego se repiten en Telecinco. Su familia está rota desde que su hijo le negó la palabra cuando su nuera se quedó embarazada. Carmen intenta solucionar la situación hablando por los platós con la esperanza de que su hijo recapacite, pero está consiguiendo todo lo contrario.

Desde que Carmen Borrego vendió la exclusiva de la boda de su hijo, nada ha vuelto a ser igual en Telecinco. Sus compañeros le han recriminado más de una vez, hasta el punto de que casi ese evento no se celebra. Borrego abandonó el plató ante la amenaza de cancelar la boda y de perder, de esta manera una cuantiosa cantidad de dinero.

Después vinieron las desavenencias con su nuera, algo que supuso el fin de una relación que parecía condenada al fracaso. El hecho de que su hijo siempre ha sido un hombre un discreto y ahora se esté jugando con su vida privada ha desencadenado el drama de esta mujer que ha sido duramente atacada por sus compañeros.

Kiko Hernández la ha llamado ‘cerda’, ‘sucia’ y otras lindezas que han hecho que acabe inundando el plató en un mar de lágrimas. Perder el contacto con su hijo, en el momento en que va a convertirse en abuela es algo difícil de superar para una Carmen que siempre ha estado entregada a su familia.

María Teresa Campos se convertirá en bisabuela, sin tampoco conocer al nuevo miembro de la familia, mientas su hija llora por los platós de Telecinco. Un drama familiar que conoce toda España y que pone a Las Campos en el ojo del huracán. Le quedan muchos días de lloros a Carmen si la situación no cambia.