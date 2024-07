Aitana y Pedri podrían estar juntos y estas son las pistas que lo confirmarían

La Selección española de fútbol masculina no solo se ha hecho con la Eurocopa 2024, también nos ha dado mucho de qué hablar en el mundo del corazón. Desde el sorprendente parecido entre Nico Williams y Alejandra Rubio, hasta la inesperada conexión entre Pedri y Aitana Ocaña, quien fue la invitada especial a la fiesta de los jugadores en Cibeles. Todos estamos al tanto de las idas y venidas en la vida amorosa de Aitana, especialmente en relación con Sebastián Yatra y la posibilidad de una relación abierta. Por eso, no sería sorprendente que entre la cantante y el jugador pudiera haber algo, aunque de momento solo se han seguido en Instagram.

«Me meo, es que no disimula nada. Cuando vio la notificación de que le siguió de vuelta dijo que pegó un pedazo de salto ajjajajajaja», comentan los seguidores. Incluso algunos ya están señalando a Yatra como una pieza en este nuevo rompecabezas amoroso. Han sido muchos los detalles de complicidad entre ambos, empezando porque Pedri comenzó a seguir a Aitana en redes sociales y ella hizo lo mismo.

El futbolista canario se quedó anonadado con la artista y comenzó a seguirla en Instagram. Cabe recordar que ella tiene pareja actualmente, el también cantante Sebastián Yatra, pero los últimos rumores señalan que estarían en una relación abierta, lo que haría que pudiera haber algo entre ambos.

Aitana puso patas arriba la celebración de España en la Plaza de Cibeles de Madrid después de que la selección se proclamara campeona de Europa por cuarta vez en su historia. La catalana subió al escenario, con el Ayuntamiento madrileño a su espalda e hizo vibrar a una afición entregada. Pedri no perdió ojo de su actuación.

La nueva polémica que salpica a Aitana

Miles de aficionados recibieron a los jugadores de la Selección en la Plaza de Cibeles. Los campeones de Europa, tras las visitas institucionales, llegaron en un autobús descapotable, totalmente desmelenados. No es para menos. No se gana una Eurocopa todos los días.

Una vez instalados en el escenario, frente a Cibeles, con el Ayuntamiento de Madrid a la espalda y con la afición totalmente entregada, fue el momento de la artista Aitana Ocaña. «Chicos, esta noche en Cibeles a celebrar. No voy a dar un show, me llamaron esta mañana, va a ser lo más improvisado de mi vida, no he probado sonido ni nada de nada. Pero hombre, una canción así divertida sí cantaré. Verás tú», comentó cargada de emoción.

«No me pagan nada. Voy a celebrar con la selección de mi país algo que nos ha unido a todos y que nos ha hecho tener mucha ilusión», matizó después de recibir algunas críticas. Sin embargo, no todos los comentarios fueron positivos. «Te sigo y me gustan la mayoría de las canciones que tienes. Pero el playback, ¿para qué? Si tienes un directo bueno. No era necesario y además se te notó que lo tenías. Además, te vi nerviosa. Tienes ya años de carrera, para saber enfrentarte a estas situaciones. Debes saber improvisar y adaptarte a las cosas. Si no, es mejor no prestarte a estas cosas», le escribieron en Instagram.

¿Ha conectado Aitana con Pedri de forma especial en la Eurocopa?

La interacción en redes sociales entre Aitana y Pedri ha sido la chispa que ha encendido la curiosidad de sus seguidores. Ambos comenzaron a seguirse poco después de la Eurocopa y este gesto ha sido interpretado como una señal de interés mutuo.

Los seguidores han estado atentos a cada movimiento y las especulaciones no han dejado de crecer. Algunos fans han notado que Pedri ha estado interactuando con las publicaciones de Aitana, dándole «me gusta» y comentando en algunas de ellas, lo que ha llevado a muchos a creer que hay algo más que una simple amistad en desarrollo.

Mientras tanto, los seguidores de Aitana y Sebastián Yatra están expectantes ante cualquier señal de tensión o distanciamiento entre la pareja. Aunque Yatra no ha hecho comentarios públicos sobre los rumores, algunos fans creen que podría estar al tanto de la situación y que su relación abierta podría permitir este tipo de conexiones externas. Sin embargo, hasta ahora, no ha habido confirmación oficial por parte de ninguno de los implicados sobre el estado real de sus relaciones.

Por ahora, lo único claro es que tanto Aitana como Pedri están disfrutando de un momento de éxito en sus respectivas carreras. Ella, consolidándose como una de las artistas más influyentes de España y él como una de las jóvenes promesas del fútbol español. Si hay algo más entre ellos solo el tiempo lo dirá. Lo que está claro es que si esta historia de amor se confirma se convertirá en una de las noticias más comentadas del año.