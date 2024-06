Sebastián Yatra se pronuncia ante los nuevos rumores de su relación con Aitana

Tras convertirse en una de las parejas más icónicas del panorama musical, el pasado 2023 Sebastián Yatra y Aitana sorprendieron al confirmar su ruptura sentimental. El final de una historia de amor cuya química fue evidente para todos desde el minuto uno.

Pero, hace unos meses, la pareja volvió ha apostar por ese amor que tan feliz les hizo. Aunque en un inicio intentaron jugar al despiste y alegaron que solamente eran una ex pareja con una muy buena relación, lo cierto es que hubo un momento en el que ya no lo pudieron ocultar más.

Sebastián Yatra y Aitana han retomado su relación sentimental y ya no se esconden. Pero, los rumores sobre un romance abierto han puesto todos los ojos en ellos. Una situación que el cantante colombiano ha querido aclarar durante su paso por el aeropuerto de Madrid, pues se encontró con la prensa mientras se dirigía a coger su vuelo hacia Latinoamérica.

«Voy a México y también a Perú», le dijo a un reportero de Europa Press. Asimismo, explicó que su novia también tenía previsto viajar a México, pero por sus compromisos laborales no podrían verse. «Ella tiene un festival en otra parte», aclaró. El encuentro comenzó a tornarse más serio cuando el joven fue preguntado por su supuesta relación abierta con Aitana.

«No, no, no, ustedes sacan conclusiones de cualquier cosa», señaló el intérprete de Tacones Rojos. Lejos de quedar ahí, Yatra habló del rumor que ha estado uniendo a Aitana con el actor Arón Piper, el cual estipulaba que podrían tener algo más que una amistad.

«No. Cada quien puede tener amigos y amigas y pasarlo bien. No me preocupo», dijo. Hace unas semanas, y debido al lanzamiento de su último sencillo juntos, Akureyri, la artista le quiso dedicar unas palabras a su chico al cantarla en un concierto por primera vez.

«Me pone muy nerviosa cantarla porque sabéis que es demasiado especial. Es una de las canciones más especiales que he escrito nunca jamás, con una persona que quiero con todo el corazón. Me hace muy muy feliz poder cantarla con todos vosotros, mis Akureyris», dijo. Respecto a ello, Sebastián Yatra ha sido claro: «Yo también la quiero mucho».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por αitana (@aitanax)

¿Por qué surgieron los rumores de una posible relación abierta entre los artistas?

Recordemos que los rumores de una posible relación abierta entre la pareja surgieron a raíz de una declaraciones del colombiano para el podcast de Vicky Martín Berrocal: A Solas Con. «Si yo tuviese una relación de mucho más tiempo no sé cómo lo puedo aguantar porque me darían ganas de ser infiel. Aunque esté enamorado de alguien me darían ganas de estar con alguien más», comentó el artista.

«Entonces uno se mete en una relación y te empiezas a limitar muchísimo. Dices: ‘No salgo de fiesta, porque si salgo de fiesta eso significa que me va a gustar alguien, voy a querer hacer algo, pero me voy a aguantar y no lo voy a hacer’», agregó.