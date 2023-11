¡Ya no hará falta ir al gimnasio! La pastilla que imita los efectos del ejercicio

Fact checked

Investigadores de la Universidad de Florida, (EEUU), acaban de probar en ratones una pastilla que imita los efectos del ejercicio. De esta manera ayuda a reducir peso, a adelgazar y de paso aumenta así la actividad muscular.

No sólo eso, si no que este fármaco también permite aumentar su resistencia, ayudando a los ratones a correr casi un 50% más que antes.

La pastilla que imita los efectos del ejercicio

Según Europa press, permite entonces no hacer nada de ejercicio físico, no moverse pero sí imitar sus efectos y consecuencias. Sus resultados preliminares han sido publicados en el ‘Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics’.

Aunque este medicamento todavía está en una primera fase de desarrollo, ha sido probado ratones y parecer hacer efecto.

Esta pastilla, SLU-PP-332, no afecta el apetito ni la ingesta de alimentos, y como hemos expuesto, permite que no se haga ejercicio. Lo que hace es estimular una vía metabólica natural, actuando así como si uno realmente estuviera entrenando y perdiendo entonces grasa.

Se quiere destinar a quienes tienen problemas importantes de obesidad. Concretamente, podría probarse en personas para tratar enfermedades como la obesidad, la diabetes y la pérdida muscular relacionada con la edad. Es decir, no sería para personas sanas y que pueden hacer ejercicio y reducir su grasa de manera natural aunque con esfuerzo.

Según esta investigación, este fármaco se dirige a un grupo de proteínas del cuerpo, las ERR, que activan así vías metabólicas que consumen energía, y que hasta el momento era bastante complicado incidir en ellas. Ahora parece que se ha podido llegar hasta ahí y se ha experimentado con ratones obesos.

Como resultado, aquellos ratones obesos tratados con SLU-PP-332 pudieron experimentar una reducción significativa de la grasa corporal y una pérdida de peso del 12% siempre según comparado con los otros grupos que también se analizaron en esta investigación. A destacar que no se ha modificado la ingesta de alimentos ni han tenido que aumentar su actividad física.

Los expertos se muestran contentos y esperanzadores con estos resultados. Ahora bien, todavía falta para poder ver resultados en adultos y que el fármaco se pueda comercializar en diversos países, entre ellos España. De ser buenas sus conclusiones, podría acabar con los problemas más graves e importantes de obesidad en el mundo, una de las lacras más destacadas que no deja de crecer.

Esta noticia llega tras el anuncio de otros fármacos que pueden reducir la obesidad, compuestos como ‘Ozempic’, que ayuda al cuerpo a reducir el nivel de azúcar en sangre y a perder peso.