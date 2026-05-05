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La hematuria o sangre en orina es una señal que no hay que ignorar, dado que es un posible síntoma de cáncer de vejiga, el quinto tumor más frecuente en España y el noveno a nivel mundial. Con motivo del Día Mundial del cáncer de vejiga, que se celebra el 5 de mayo, y del mes de concienciación de esta enfermedad, AstraZeneca ha iniciado una nueva campaña informativa con la instalación de urinarios teñidos de rojo para simbolizar la hematuria.

Está previsto que este año se diagnostiquen en España unos 23.929 nuevos casos de cáncer de vejiga, según las proyecciones de REDECAN incluidas en el informe Las Cifras del Cáncer de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Se trata del país de la Unión Europea con mayor incidencia de cáncer de vejiga.

Este tumor es el tercer tipo más común entre los varones en España y la sexta causa de fallecimiento por cáncer entre los hombres, causando la muerte de, aproximadamente, 3.400 en 20242. Por este motivo es muy importante informar a la población sobre cómo reconocer los primeros posibles signos del tumor, como la hematuria o sangre en orina, de modo que las personas consulten cuanto antes con los profesionales sanitarios y sea más fácil abordar a tiempo la enfermedad.

La campaña de AstraZeneca se ha iniciado hoy en la estación de tren de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes y continuará a lo largo de este mes en la estación de tren de Valencia-Joaquín Sorolla y en la Plaza del Toural en Santiago de Compostela.

La iniciativa cuenta con el aval científico de la Asociación Española de Urología (AEU), el Grupo Español de Oncología Genitourinaria (SOGUG), Guard Consortium, y con el apoyo institucional de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la asociación de pacientes CANVES, la Alianza por el Cáncer de Vejiga en España.

Tipos y síntomas de alerta

El cáncer de vejiga se clasifica en dos tipos. El primero es el cáncer de vejiga no músculo-invasivo, que representa el 75% de los casos. En este caso las células cancerosas están contenidas en el revestimiento de la vejiga y no han invadido el músculo de la pared del órgano. Es decir, serían tumores de estadio 0.

El segundo tipo es el músculo-invasivo, pues invade el músculo de la pared de la vejiga y supone el 25-30% de los diagnósticos. A este tipo corresponden los cánceres de estadio II, III y IV; en los dos últimos casos, el tumor ha comenzado a diseminarse a otras partes del cuerpo.

Los síntomas del cáncer de vejiga pueden variar según el estadio del tumor. «El síntoma más frecuente es la hematuria, es decir, la presencia de sangre en la orina1, que en ocasiones puede ser visible a simple vista o bien mediante un análisis de orina1. Esto puede darse sin que la micción sea dolorosa», explica el Dr. Daniel Pérez Fentes, Coordinador Nacional del Grupo de Uro-Oncología de la Asociación Española de Urología y urólogo del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Otros de los signos de alerta son el incremento de la frecuencia de la micción, emitir poca cantidad de orina o el dolor abdominal.

Sin embargo, como la hematuria puede deberse a otras causas, como infecciones urinarias o cálculos4, en algunos casos el diagnóstico se retrasa. «Por esta razón, ante cualquier episodio de sangre en orina, incluso si se resuelve, es fundamental descartar de forma activa la presencia de un tumor vesical con la realización de pruebas clave como la cistoscopia u otras pruebas de imagen», recalca el Dr. Pérez Fentes

Respecto a las causas de este tipo de cáncer, se estima que cerca del 50% de los casos están vinculados al consumo de tabaco. «El tabaco contiene numerosos carcinógenos químicos que contactan con la mucosa de la vejiga del fumador mediante su eliminación por la orina y pueden aumentar el riesgo de un cáncer urotelial», explica la Dra. Aránzazu González del Alba, presidenta de SOGUG y coordinadora de la Unidad de Tumores Genitourinarios del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Puerta de Hierro en Majadahonda (Madrid). «Cuanto más tiempo y más cigarrillos haya fumado una persona, mayor es el riesgo. La población debe saber que está en nuestra mano prevenir casi la mitad de los casos de cáncer de vejiga».

El tabaco es el principal factor de riesgo, aunque no es único. «Alrededor de un 20% de los tumores de vejiga pueden estar relacionados con la exposición a carcinógenos químicos en el ámbito laboral, como tintes, pinturas, caucho, metales y algunos plásticos. También se han asociado al cáncer de vejiga la irritación crónica provocada por las infecciones urinarias de repetición, los cálculos en vejiga y los catéteres de largo tiempo de duración», señala la Dra. González del Alba. Asimismo, enfermedades hereditarias como el síndrome de Lynch, asociado principalmente con el cáncer de colon y de endometrio, puede suponer también mayor riesgo a desarrollar cáncer de vejiga o en el tracto urinario.

Laurent Gemenick, paciente y presidente de CANVES, la Alianza por el Cáncer de Vejiga en España, defiende que campañas informativas como la de AstraZeneca son necesarias porque «gran parte de la ciudadanía y muchos pacientes desconocen la hematuria como posible síntoma del cáncer de vejiga y no identifican este tumor como uno de los más frecuentes en España. Ante cualquier episodio de sangre en la orina, es fundamental acudir al médico sin demora para su valoración. Otros síntomas, como el aumento de la frecuencia urinaria o el dolor abdominal, pueden aparecer, pero son inespecíficos y adquieren especial relevancia cuando persisten o se presentan junto a hematuria».

Desafíos en el abordaje del cáncer de vejiga

Por otro lado, el presidente de CANVES explica que desde la asociación ven cada día «el impacto del retraso diagnóstico y la necesidad urgente de establecer circuitos rápidos y equitativos en todo el territorio. Informar es fundamental, pero también lo es garantizar que cualquier paciente sea atendido a tiempo. También reclamamos mejoras en el seguimiento, que en muchos casos es excesivamente prolongado y con numerosas pruebas invasivas como las cistoscopias, así como un mayor apoyo psicosocial, que sigue siendo insuficiente, y que se garantice un acceso equitativo y ágil a las terapias más adecuadas».

Asimismo, recuerda que «los pacientes y sus familias necesitan información fiable y apoyo especializado desde el primer momento», y anima a consultar recursos como las asociaciones de pacientes, entre ellas CANVES, donde se ofrece orientación, acompañamiento y materiales contrastados sobre el cáncer de vejiga.

El cáncer de vejiga músculo-invasivo, de peor pronóstico, supone un desafío clínico considerable. Actualmente, la cistectomía radical se mantiene como el tratamiento de referencia, alcanzando una supervivencia global a 5 años cercana al 50%. Sin embargo, este pronóstico empeora de forma significativa en los casos con afectación ganglionar, donde la supervivencia desciende al 18%.

«Cuando la enfermedad se presenta con metástasis, el pronóstico empeora de forma significativa, si bien en los últimos años ha mejorado gracias a los avances en tratamientos», explica el Dr. Pérez Fentes. «Por ello insistimos tanto en la importancia del diagnóstico precoz, para identificar la enfermedad en etapas iniciales y evitar que progrese a fases localmente avanzadas o diseminadas».

Según la Dra. González del Alba, «las principales líneas de investigación en cáncer de vejiga van dirigidas a integrar tratamientos en los tumores localizados, con la idea de mejorar los resultados del tratamiento perioperatorio y aumentar la supervivencia de los pacientes, y por otro lado, desarrollar nuevas estrategias para poder preservar la vejiga y mantener la calidad de vida de los pacientes sin comprometer los resultados a largo plazo».

«Esta campaña refleja nuestro compromiso en AstraZeneca de trabajar de la mano de los profesionales para dar a conocer a la población las causas prevenibles y síntomas del cáncer de vejiga», afirma Marta Moreno, vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado y de la Fundación AstraZeneca. «Con este tipo de acciones queremos insistir en que consultar a tiempo al especialista ante los primeros signos, como la sangre en orina, podría ser clave para mejorar el pronóstico ante este tumor, sobre todo entre los varones. Además, seguimos apoyando a los profesionales sanitarios en el desarrollo de tratamientos más eficaces, orientados a mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer de vejiga, especialmente en estadio avanzado».